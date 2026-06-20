Vigo se tiñe de color blanquiazul con las primeras camisetas de la Deportiva por las calles

Empieza a coger temperatura el partido de la final por el ascenso para la Ponferradina mientras los autobuses de las peñas deportivistas todavía están en carretera, en las calles de la ciudad gallega ya se empiezan a dejar ver las primeras camisetas del equipo blanquiazul.

Las playas de la zona viguesa ya empiezan a tomar color blanquiazul y el ánimo de los aficionados blanquiazules están por todo lo alto. También los restaurantes tienen numerosas reservas. En las áreas de descanso cercanas a Vigo se veían ya autobuses aunque buena parte de las bufandas que se lucían procedían de los coches.

En las redes sociales hay mucho tráfico de noticias relacionado con el buen ánimo con el que se afronta el partido.