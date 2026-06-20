Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna: «Hemos sido mejores que la Ponferradina»

Fredi Álvarez se mostró orgulloso de su equipo: «Estos chicos se merecen el ascenso por el trabajo que han hecho durante toda la temporada. Creo que hemos sido superiores a la Ponferradina la eliminatoria.

Hay que agradecer al club la apuesta que ha hecho y a, estos chicos la respuesta al trabajo diario que hemos hecho. Ahora es tiempo de disfrutar».

Es la primera vez que el filial del Celta de Vigo jugará en 2ª División, donde coincidirá con el de la Real Sociedad. Mucha gente se cuestiona la idoneidad de los filiales en fútbol profesional.