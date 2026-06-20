La Cultural Leonesa ficha al 'killer' Antón Escobar

La Cultural y Antón Escobar (Nigrán, 1998) llegan a un acuerdo para que el delantero gallego de 1,80 metros de estatura juegue en el equipo leonés la temporada 2026-2027, como ha venido anunciando Diario de León. El contrato entre las dos partes está cerrado, después de que el goleador se haya despedido de su club de procedencia, el Racing de Ferrol, que militó en la campaña recién concluida en Grupo I de Primera Federación, al que vuelve la Cultural tras descender de Segunda División.

El equipo leonés refuerza así su ataque tras la alarmante ausencia de gol en el reciente finalizado curso deportivo. Firma por una temporada más otra opcional.