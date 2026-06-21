Bélgica no logra pasar del empate inicial ante Irán, y gracias

Publicado por Mikaela Viqueira Los Ángeles Creado: Actualizado:

BÉLGICA 0

Courtois; Meunier (Castagne, min 58), Ngoy, Mechele, De Cuyper, Tielemans, Raskin (Vanaken, min 58), Trossard, De Bruyne (Fernández-Pardo, min 87), Saelemaekers (Lukebakio, min 58), Romelu Lukaku (Theate, min 73).

IRÁN 0

Beiranvand, Hajsafi (Torabi, min 66), Nemati, Shoja, Kanaani, Hardani (Jahanbakhsh, min 46), Rezaeian, Ghoddos (Moghanlou, min 79), Ezatolahi (Hosseinzadeh, min 85), Mohebi (Mohammadi, min 68) y Taremi.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina). Amonestó a Lukaku, de Bélgica; y a Ezatolahi, de Irán. Expulsó a Ngoy, de Bélgica. Incidencias: Partido correspondiente al Grupo G del Mundial 2026 en el Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70.000 aficionados.

Irán y Bélgica se jugarán el pase a los dieciseisavos de final en la última jornada, tras firmar un agónico empate a cero (0-0) que mantiene el suspenso en el grupo. Bélgica jugó con diez jugadores desde el minuto 66 por la expulsión de Nathan Ngoy. El encuentro se disputó muy parejo entre ambos, aunque Bélgica registró el monopolio casi absoluto de la pelota, un dominio que se reflejó en una circulación constante de más de 300 pases otorgados en los primeros 45 minutos de juego, en comparación con los 50 realizados por el conjunto persa.

Irán salió al terreno con una sólida defensa compuesta por cinco jugadores que no dejaron apenas huecos libres y dejaron toda la responsabilidad de gol en la estrella del equipo, Taremi. Y lo cierto es que funcionó, casi logra adelantarse al marcador con un disparo suyo en el 25' que entró a portería pero que finalmente, quedó anulado por un muy justo fuera de juego.