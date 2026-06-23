La Cultural y la Ponferradina conocerán sus compañeros de viaje en Primera Federación

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

A lo largo del 24 de junio, los 40 clubes que competirán la próxima temporada en la categoría de Primera Federación votarán según sus designios la composición de los dos grupos para la temporada 2026-2027. Como ya publicó el Diario de León hace unos días, la opción más probable sería la que dividiría el mapa de España de manera este-oeste.

De esta forma, coincidirían con las formaciones de la provincia (Cultural y Deportiva) el resto de equipos de la Región Leonesa, el Mirandés, los gallegos (5), vascos (4), el Avilés, el Logroñés y los extremeños (4). Otra opción que está sobre la mesa y que implicaría una pequeña modificación es sacar de la ecuación a los cuatro extremeños para meter a los cuatro madrileños. Si bien es cierto que con esta posibilidad se congregarían cuatro filiales (de un total de cinco, al aportar la Comunidad de Madrid al Castilla y el Atlético Madrileño) en un mismo grupo, algo de lo que en principio no es partidaria la Federación Española ni las Autonómicas. Otra variable a esto sería dividir a los equipos extremeños entre los de Cáceres (Cacereño y Coria) y los de Badajoz (Extremadura y Mérida) separando a su vez a los madrileños de tal manera que no hubiese cuatro filiales en un grupo, lo que podría implicar que Castilla y Atlético Madrileño no compartiesen grupo, como ya ha sucedido en el pasado.

Asimismo, existe la composición más diferente de separar a los equipos entre el norte y el sur, aunque eso implicaría juntar en un mismo grupo a los cuatro descendidos, lo que prácticamente invalida esta idea.

El descenso de la Cultural y el no ascenso de la Deportiva, además de devolver el derbi provincial al calendario implica que el equipo de la capital volverá a encontrarse con los otros dos equipos de la Región Leonesa (y que el berciano se seguirá viendo las caras con ambos) en la categoría: Unionistas de Salamanca y Zamora. Los dos conjuntos tienen una masa social elevada y han ido creciendo en las últimas temporadas, como demostró el equipo de la ciudad del asedio sufrido por Urraca I de León, llegando (al igual que la Ponferradina) a la final del play off de ascenso a Segunda División, para caer ante el Sabadell.