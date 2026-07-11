Marc Márquez gana en la 'sprint' de Sachsenring

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Marc Márquez se ha adjudicado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Alemania de MotoGP, que se ha disputado en el circuito de Sachsenring. El piloto español ha quedado por delante de su hermano Alex Márquez y del italiano Fabio di Giannantonio, todos ellos sobre sendas Ducati Desmosedici GP26.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo tuvo un pequeño susto al apagarse el semáforo rojo, lo que no le impidió llegar a la curva de final de recta en primera posición. A partir de ahí, mantuvo el liderazgo a lo largo de las quince vueltas al circuito, para sumar así su decimonovena victoria en las carreras cortas de la categoría.

Ni su hermano Alex Márquez , que se pegó a su estela todo el tiempo, ni el italiano Fabio di Giannantonio, que fue tras el pequeño de los Márquez, pudieron con un Marc Márquez que dejó claro que Sachsenring sigue siendo su circuito talismán para dominar de principio a fin.