Movistar+, Dazn y FC, una apuesta segura

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Todos los veranos asaltaban las dudas sobre cómo se podrá ver por televisión la 1ª Federación. Y más de un curso se llegaba al inicio de la competición casi con esas dudas. Este verano parece el más tranquilo y el más seguro en este aspecto. Y eso a pesar de que La Liga+ ha dejado de ser una opción. En junio se despedía. Pero en el play off se sumó Dazn, la plataforma que está emitiendo el Mundial de Fútbol. Y la misma anunciaba días atrás que emitirá cada jornada 10 de los 20 partidos de la misma (entre los dos grupos) en directo. Y en las últimas horas Movistar+, que ya fue una opción durante la temporada 2025-2026 para seguir la categoría, hacía el mismo anuncio.

Desde hace varios años la plataforma FootballClub ha sido otra opción para ver fútbol de competiciones no profesionales, sobre todo de 2ª Federación. Ahora, esta plataforma anuncia mejoras en sus retransmisiones y recursos, y será otra opción para que los aficionados puedan seguir a sus equipos. En este caso emitirá los 20 partidos de cada jornada. La suscripción para toda la Liga costará 69,99 euros.

Por otro lado, se espera la irrupción de una nueva televisión que adquiera el lote 1 (el de los 20 partidos). De igual modo, hay confianza en que algunas televisiones autonómicas entren a retransmitir partidos de sus equipos.

AL REAL ZARAGOZA

El Real Zaragoza anunció ayer como si de un fichaje estrella se tratase la incorporación de Edu Espiau. El ex delantero de la Deportiva (temporadas 2021-2022 y 2022-2023) ha pasado la última campaña en el fútbol polaco tras dos años en el Burgos CF. Es la 10ª incorporación de la escuadra maña para el presente curso deportivo.