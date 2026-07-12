Sinner es el rey de Wimbledon

Publicado por Santiago Aparicio Londres Creado: Actualizado:

El italiano Jannik Sinner retuvo su corona de Wimbledon, la que el año pasado arrebató al español Carlos Alcaraz y tras remontar al alemán Alexander Zverev (6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4 sumó su segundo título seguido en el All England Club y elevó a cinco su colección de trofeos del Grand Slam.

Aferrado a su servicio, implacable mucho tiempo, disputó la final. Sinner demostró su firmeza desde el arranque. Ha ido a más el transalpino en el recorrido por el cuadro y después de necesitar cinco sets en primera ronda contra el serbio Miomor Kecmanovic todo fue un trámite para el jugador de San Cándido que por fin encontró el premio en un Grand Slam en el 2016 después de la decepción sufrida en Australia ante Novak Djokovic y del sofoco y precipitada eliminación en Roland Garros por el argentino Francisco Cerúndolo. Fue un duelo de sacadores al principio porque no hubo roturas, ni casi ocasiones de roturas. En el octavo juego del primer parcial pudo el italiano hacer quiebre pero el momento dulce, saque en mano, del alemán. Tal y como apuntaba se resolvió en el desempate, sin casi fallos, resuelto por 9-7 para Zverev. Impulso para el tenista hamburgués que en los últimos seis cara a cara había sido incapaz de ganar un parcial a su rival.

Con las fuerzas intactas el siguiente set fue aún más equilibrado. Sin punto de break alguno, pero fue Sinner el que impuso con fuerza su mejor juego para ganar la manga e igualar el choque. Fue clave. Y también el tercero donde dio la sensación de que el alemán empezó a flaquear. Su saque y sus fuerzas. Y llegó la primera rotura, que aprovechó Sinner para ponerse 5-3 y cerrar después el triunfo y acentuar la ventaja. Estaba a uno solo parcial del título que logró después. Zverev se marchó al vestuario, necesitaba recuperar.

El mejor jugador italiano de todos los tiempos, instalado ya en el 14ª jugador en ganar más de un título en Wimbledon, el tercero en activo con Djokovic, que lleva siete, y Alcaraz, que tiene dos, no necesitó jugar un torneo previo en hierba para imponer su superioridad, dio una vuelta de tuerca a la situación en el cuarto para acercarse al triunfo con otra rotura en el séptimo del cuarto. Fue definitivo. El italiano consolidó y cerró el título.