España apuesta fuerte frente a Francia

Publicado por Jon Agiriano Dallas Creado: Actualizado:

Existe consenso en que el Francia-España de este martes en Dallas (21.00 horas, La 1 y DAZN) es la final anticipada de esta Copa del Mundo. Hasta el propio Luis de la Fuente ha llegado a decirlo.

Todos sabemos que el concepto de final anticipada es un oxímoron —la final es la que es, no puede anticiparse y, si se anticipa, deja de ser una final-, pero ya nos entendemos: lo usamos para referirnos al partido que, llegando cuando llegue, enfrenta a los dos grandes favoritos al título.

Y los equipos de Luis de la Fuente y Didier Deschamps lo son. Lo eran antes del Mundial, por encima de otros serios aspirantes como Inglaterra, Argentina o Portugal, y lo siguen siendo ahora, un mes después, cuando el torneo entra en su semana decisiva.

El partido no puede tener mejores ingredientes. Ningún buen aficionado al fútbol querrá perdérselo. Los España-Francia empiezan a ser uno de esos clásicos que se reverencian por todo lo alto, el Argentina-Brasil de Europa, como en otro tiempo los fueron los Alemania-Italia. Es lógico que así sea. Y no solo por los logros de ambos equipos en los últimos años, que son espectaculares.

Lo que cautiva de este tiene que ver también con la diferencia de estilos y con lo que representan uno y otro equipo. Es cierto que con estas cosas de la representación hay que tener cuidado, ya que a veces se corre el riesgo de ser demasiado reduccionista y olvidar algunos matices importantes, pero como ocurre con el concepto de final anticipada, todos nos entendemos.

España sería el paradigma del fútbol de toque y de la primacía del colectivo por encima de las individualidades. Y Francia el adalid de un modelo en el que prima la solidez y en el que las estrellas, en este Mundial los mosqueteros que tiene en el frente de ataque, brillan más que el grupo.

Como suele ocurrir en las vísperas de estos grandes partidos, se ha hablado mucho sobre quién tiene miedo a quién. Son los típicos comentarios que se hacen para darle un mayor picante al guiso, un poco como las bravatas y amenazas de los boxeadores después del pesaje. La realidad es que no hay miedo en ninguno de los dos bandos.

Respecto a las alineaciones, no se esperan mayores sorpresas. Las dudas son mínimas en ambos bandos. Algunos medios francesas apuntan a un posible regreso de Tchouaméni, al que una lesión muscular le dejó fuera en los partidos contra Paraguay y Marruecos, pero no parece que Deschamps quiera arriesgar forzando su regreso teniendo en cuenta que Koné le está sustituyendo con plenas garantías.

En el caso de España, se puede hablar de un solo interrogante. O mejor dicho: de uno y medio. La duda es si el seleccionador mantendrá a Fabián o volverá a contar con Pedri. Esto último se antoja lo más probable, básicamente porque el canario, aunque no esté ofreciendo su mejor versión, puede despertar en cualquier momento y, si está bien, es un factor diferencial. Y ante Francia se necesitan todos los factores diferenciales posibles y alguno más. De hecho, el medio interrogante del que hablábamos era que De la Fuente, por mucho que Baena lo esté haciendo bien y se haya ganado el puesto, se la juegue con Nico Williams en busca de más vértigo por la banda izquierda.