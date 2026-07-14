Álvaro González 'sube' al primer equipo de la Cultural Baloncesto

La Cultural y Deportiva Leonesa de baloncesto ha llegado a un acuerdo con Álvaro González para la promoción del jugador al primer equipo.

Álvaro es un claro ejemplo del éxito del trabajo de cantera del Colegio Leonés y del acuerdo de colaboración entre el club y el CB Reino de León. Durante la pasada temporada, destacó en Tercera FEB, donde firmó unos excelentes registros, promediando un doble-doble con 16,3 puntos, 12,6 rebotes y 23,6 créditos de valoración por partido.

La Cultural agradece a Álvaro su compromiso y predisposición para continuar desarrollando su carrera deportiva en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en esta nueva etapa.