David Pazo gana en casa

Publicado por Álvaro Quiñones Villaquilambre Creado: Actualizado:

Empezó el corro con semipesados, donde Tomás González y Adrián Rodríguez pelearon por la final tras vencer a Alfonso González y a Daniel Santamaría respectivamente. En la última ronda Tomás con caida entera, media y de nuevo entera venció a Adrián y sigue con su pleno de victorias.

En pesados, llegó a semifinales Pedro Alvarado, que no quiso sorpresas ante David Andrés y resolvió rápido la penúltima ronda. El que si dio la sorpresa fue Jesús Quiñones derrotando a Abel Cabero con una única caída. Este último obtendría el tercer puesto. En la final, Jesús Quiñones no pudo con el último escalón para ganar el corro y fue Alvarado el que lo consiguió.

En ligeros, un veterano como Javier Oblanca se metió en semifinales pero no conseguía vencer a Florian Yugueros. En la otra semifinal Carlos Mondelo se adelantaba a Sergio López, aunque este conseguía remontar y, como en semipesados Tomás, mantener el pleno de victorias. Mondelo se llevaría la medalla de bronce. En la final, Sergio López demostró por qué iba líder el año pasado antes de su lesión y venció a Florian que parece estar recuperando su mejor versión.

En el peso medio, David Pazo arropado por su gente, ya que luchaba hoy en casa, lograba vencer en la primera semifinal. Su rival en la final sería David Riaño tras vencer a Ricardo Marcos. En el duelo por decidir campeón, y con una espectacular cadrilada, lograba llevarse el corro en su localidad. El fin de semana que viene la Liga de Verano sigue por La Ribera con Gradefes y Valdefresno, ambos a las 18.00 horas.

Luzma Carcedo lleva pleno de victorias tras obtener otra

En pesados femenina, en la primera semifinal Amaya Burón, con una solitaria caída, se llevaba la victoria ante Paola Sánchez. María Cabas está en racha y venció en la otra semifinal a Lucía López. En la final María ganaría con dos caídas frente a Amaya.

En ligeros femenina Paula Lanza derrotaba con esfuerzo a Elisa González. En la otra semifinal se veían las caras dos juveniles como Lidia Ruano y Paula Sánchez, con victoria para la primera, gestionando muy bien el combate. En la final, Lanza que venía de quedar segunda el sábado se desquitó ganando el corro de Villaquilambre frente a Ruano.

En medios femenina hubo solo tres luchadoras, con lo que se disputó una liguilla todas contra todas. Beatriz Riaño y Luzma Carcedo se enfrentaron en un combate que no era la final, pero bien podría haberlo sido porque la ganadora sería campeona. Luzma no afloja este año y venció a Riaño, que no encuentra la forma de pararla.