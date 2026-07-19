Diario de León

Ángel Ochoa, el leonés que defendió a Lamine Yamal

El lateral izquierdo de la Peña fue su sombra en 2022 en un partido del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub-16

Ángel Ochoa, futbolista de la Peña, controla el balón ante la presencia de Lamine Yamal.

Ángel Ochoa, futbolista de la Peña, controla el balón ante la presencia de Lamine Yamal.DIARIO DE LEÓN

Ángel Fraguas
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Ángel FraguasCoordinador de Deportes
Redacción

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Ángel Ochoa (León, 2008) guarda en la retina aquel partido que jugó frente al flamante campeón del mundo, Lamine Yamal. En estos días tan especiales, el recuerdo es más latente. Y es que Ángel fue el encargado de marcar en noviembre de 2022 con la selección de Castilla y León a la gran promesa en aquel momento del Barça y hoy ya estrella mundial, en un partido del Campeonato de España de selecciones autonómicas que enfrentó a Castilla y León con Cataluña. El futbolista de la Peña Ángel Ochoa, que militó la temporada 2023-2024 en el Cadete A en la máxima categoría de Primera Regional y también formando parte del equipo que compitió en Nacional Juvenil, se encargó del marcaje de Lamine. Fue su sombra a la hora de defenderlo.

Ángel se vio las caras con Lamine Yamal en el partido que enfrentó a los combinados de Castilla y León Sub-16 contra Cataluña en el Nacional de Selecciones Sub-14 y Sub-16. Castilla y León perdió ante Cataluña (0-4), pero ganó a Valencia (1-0) en Sub-16. La Sub-14, por su parte, firmó sendas derrotas (2-3 y 0-2).

Ángel Ochoa afirma que Lamine ya era un futbolista «impresionante cuando nos enfrentamos a él en el Nacional de selecciones y ha vuelto a demostrar que es un jugador excepcional, un ejemplo para todos los jugadores del fútbol base». Ángel se siente orgulloso: «Son experiencias que tendré para siempre», recuerda.Ángel Ochoa se formó desde las categorías de fútbol-7 en la Peña, hasta la temporada pasada 2025-2026 en la que fichó por la Cultural y Deportiva Leonesa Juvenil A, consiguiendo el ascenso a División de Honor Juvenil para la próxima temporada 2026-2027, en la que será su último año (el tercero) como futbolista juvenil.

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