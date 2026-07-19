Cucurella y Nico Williams jugaron en el Reino

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Nico Williams jugó el pasado 13 de enero con el Athletic Club en el Reino de León contra la Cultural, en el partido de octavos de final de la Copa del Rey que terminó con victoria vasca por 3-4 en la prórroga. Provocó el penalti que les dio el gol del triunfo.

Anteriormente, Cucurella se enfrentó con el Barcelona B a la Cultural en la fase de ascenso a Segunda División de la temporada 2016-2017 en la eliminatoria de campeones y en la que subió la Cultural a 2ª Division en el penúltimo ascenso con De la Barrera en el banquillo como entrenador. Fue el 28 de mayo de 2017 y la Cultu ganó 2-1.