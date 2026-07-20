Un anillo 'único' para dominarlos a todos

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

España ha recibido 30 anillos a medida por ganar el Mundial 2026, llevando así una de las tradiciones deportivas americanas más reconocibles al fútbol global.

Se han realizado solo 2.026 piezas, numeradas de forma individual, en homenaje al torneo. Las 1.996 restantes se pondrán a la venta como producto con licencia oficial, lo que permitirá a los seguidores hacerse con una pieza única del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Respecto al diseño, en una cara se muestra el trofeo y la otra se ha personalizado para reflejar la identidad patria.