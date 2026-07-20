La Cultural Leonesa se pone a tope

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural se pone a pleno rendimiento esta semana, en la que este martes y el jueves tiene sesión de entrenamiento matinal y vespertina; para un total de ocho. El domingo será día de descanso. El conjunto de Jandro sigue tratando de completar la plantilla, a lo que Goiria comentó que «queremos ese perfil de jugador que sea competitivo, que sea una figura buena para el equipo, ese futbolista con calidad que te da como ese plus en esta categoría. Eso no es sencillo y eso lleva su tiempo».

«Ya sabemos que esta categoría, la Primera RFEF, es muy complicada y muy difícil. Es tremendamente igualada, pero sí que es verdad que bueno, al final somos un equipo que se supone es la cabeza de león del grupo y bueno, eso hay que demostrarlo en el verde, y vamos a hacer todo lo posible para hacer el equipo más competitivo posible y para que consigamos el objetivo y que volvamos a la categoría pérdida de Segunda División», añadió el director deportivo culturalista.

Sobre el buen funcionamiento de la campaña de renovación de abonos por el amplío apoyo de la afición leonesa, aseguró que «a nosotros eso nos encanta, nos da esa fuerza para poder trabajar todavía más duro, porque al final cuando tienes detrás esa masa social, pues te hace que trabajar más duro, que el esfuerzo incluso sea mayor, aunque ya lo tenemos ese esfuerzo, y seguramente eso también tenga mucho que ver».

Aunque la línea defensiva de la Cultural de la campaña 2026-2027 ya va cogiendo forma, no es el caso de los perfiles atacantes, unos puestos donde hay que acertar si el equipo quiere realmente competir por las posiciones altas de la clasificación.