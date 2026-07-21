La Bañeza viste a Morales como líder de la Vuelta autonómica

Foto de familia en el podio de La Bañeza con los líderes en las diferentes categorías (general, montaña y sprint), autoridades y patrocinadores.ALBERTO GUERVÓS

La Bañeza clausuró la primera etapa de la III Vuelta a Castilla y León élite y sub-23, coronando como líder al puertorriqueño Christopher Morales (Supermercados Froiz) tras una vibrante y movida etapa en la que una fuga de 8 ciclistas consiguió adelantarse para llegar con una ligera ventaja a las calles de la localidad.

Aguilar de Campoo despidió a los ciclistas. Desde los primeros compases quedaba claro que el ritmo iba a ser altísimo durante todo el día, y es que el viento azotó con fuerza de manera favorable buena parte del trayecto.

Luke Valenti (Equipo Cortizo) ya se movía en las primeras cotas y conseguía pasar en cabeza por los premios de la montaña de Sotobañado y Villabasta, mientras que el sprint intermedio en Saldaña era para Albert Roca (Caja Rural-Alea).

A pesar de los continuos ataques y contraataques, ninguno conseguía abrir una importante diferencia y ya sería en suelo leonés, cuando el pelotón transitaba por la localida de Sahagún (pasando bajo el arco del monasterio San Benito a un rirmo muy elevado, según informa Acacio Díaz), y antes de que se acercara a Valencia de Don Juan, cuando se hacía el corte con ocho ciclistas de gran nivel.

Valenti se metía en la avanzadilla junto a su compañero Adam Strejcek, además de Marc Rubirola (Caja Rural-Alea), Vicent Zaragoza (Natural Greatness), Asier Castilla (BBK Euskadi), Paco Fernández (Extremadura) y la dupla del Froiz formada por Mika Vijfvinkel y Christopher Morales. Los escapados ‘volaban’ y aunque la ventaja no llegó a superar los 50 segundos el pelotón no pudo darles caza.

Ya dentro de La Bañeza, Morales se movía a la perfección para encarar el repecho final en la calle de San Julián con unos metros de ventaja, suficientes, para cruzar la meta como vencedor con un par de segundos a su favor sobre Valenti y Vijfvinkel. El pelotón, encabezado por Diego Gutiérrez, llegaba a 10 segundos.

En el acto de podio estuvo presente el alcalde bañezano Javier Carrera, además de Eduardo Diego, Delegado de la Junta de Castilla y León, José Carlos Prieto y Elena Bailez, concejales de La Bañeza, Marta Sánchez, responsable de Eulen Flexiplan, y José Manuel Rodríguez, como representante de Feníe Energía.