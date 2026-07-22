La Ponferradina sigue completando su línea defensiva con Lucas Macazaga

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El lateral derecho Lucas Macazaga (Madrid, 2006) se suma a la plantilla de la SD Ponferradina. Llega al club blanquiazul cedido por el CD Leganés madrileño. Cuenta con doble nacionalidad, española y boliviana, siendo internacional absoluto con este último país.

Lucas Macazaga ha militado en la base de su club propietario desde el año 2022. En la pasada temporada compitió en las filas del CD Leganés B, con el que disputó la fase de ascenso a Segunda Federación. Además, permaneció en la órbita del primer equipo, con el que realizó la pretemporada y participó en varias convocatorias en Segunda División.

Pese a su juventud, es ya ha debutado con con la selección absoluta de Bolivia, con la que ha participado en siete partidos. Y de hecho, intervino durante 24 minutos en el decisivo partido que dejó al conjunto andino fuera del Mundial, en la final del play off intercontinental contra Iraq, donde los asiáticos ganaron por 2-1.