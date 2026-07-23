El equipo Shift sube a lo más alto del podio en el 33º Streetball 3x3 de Veguellina de Órbigo

El mejor baloncesto urbano del noroeste peninsular volvió a vibrar con fuerza en las pistas del polideportivo municipal, a orillas del río Órbigo.

En una jornada marcada por el regreso a las raíces competitivas del torneo, el equipo Shift se alzó con el título de campeón absoluto de la 33ª edición del legendario Streetball 3x3 de Veguellina de Órbigo.

Organizado por el Colectivo El Regachón, el campeonato recuperó este año su esencia más pura y sus normas tradicionales. Decenas de jugadores repartidos en conjuntos de 3 y 4 integrantes midieron sus fuerzas en una intensa fase de grupos y eliminatorias directas. Tras superar una fase eliminatoria de máxima exigencia física y técnica, los integrantes de Shift demostraron una enorme solidez en la pista urbana para imponerse en la gran final al conjunto de Los Gigolós del Chándal, quienes firmaron un torneo excelente y se consolidaron como los subcampeones de esta cita veraniega.

El protagonista individual de la jornada fue Jorge, jugador del conjunto campeón, quien fue galardonado con el trofeo al MVP (Jugador Más Valioso). Este talento gallego de adopción veguellinense encandiló al público y desequilibró la balanza en los momentos más calientes de la competición gracias a su entrega y calidad bajo el aro. Con este triunfo, Shift inscribe su nombre en el palmarés de la competición de basket callejero más antigua de la Comunidad, nacida en 1993. Además de la gloria deportiva, el evento volvió a destacar por el excelente ambiente y el incansable apoyo del público.