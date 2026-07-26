Una semana para elevar el ritmo en la Ponferradina

La SD Ponferradina empieza poco a poco a dar forma a su proyecto para la temporada 2026-27. La plantilla ya empezó a rodar la pasada semana y con un buen número de mimbres y Mehdi Nafti deberá ajustar todos los entresijos de una máquina con la que espera llegar el último fin de semana de agosto en un perfecto funcionamiento para el inicio de la Liga.

Con muchas caras nuevas (más de las que continúan de la pasada temporada), lo importante ahora es poder aunar todos los esfuerzos. Con pocos retoques por realizar ya en cuanto a llegadas y salidas, los entrenamientos irán marcando el paso del plantel. Y calibrando una puesta a punto que también tendrá otros exámenes importantes. Entre ellos los partidos de preparación. Una buena forma de sacar conclusiones que, aunque no sean definitivas, servirán para que el entrenador pueda dar con las teclas más precisas para que la orquesta suene de una manera correcta.

Con algo más de una semana de puesta a punto, el primer envite para los ponferradinos le llegará el miércoles 29 de julio a las 20.00 horas en un encuentro que le medirá al Real Oviedo.

Unionistas CF de Salamanca los primeros días de agosto será la siguiente piedra de toque para los bercianos para continuar con el Marino de Luanco y Mosconia y posteriormente medirse al Real Madrid Castilla, un rival también de la misma categoría de Primera RFEF. El último test, justo a una semana vista del inicio del campeonato liguero, será en un triangular ante el CD Barco y Atlético Bembibre. Para esa fecha la máquina debe estar bien rodada con los que continúan del pasado curso y los muchos que llegan al equipo nuevos.