Tadej Pogacar conquista su quinto Tour e iguala a Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain

Publicado por Carlos de Torres París Creado: Actualizado:

Tadej Pogacar (Klanec, 27 años) entró en la página de oro del Tour de Francia al igualar los cinco maillots amarillos de los legendarios Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, hecho histórico que se concretó tras una breve jornada de 89 km que concluyó en París con el triunfo del neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin), que logró su segundo triunfo.

Un final de Tour maravilloso, el más rápido de la historia, con una etapa corta, pero explosiva que terminó con un duelo mano a mano entre Pogacar y Van de Poel desde la tercera subida a Montmartre que dio paso a un esprint impresionante que dio gloria al mejor clasicómano del mundo, exhausto en el suelo nada más atravesar la línea de meta en los Campos Elíseos.

Van der Poel firmó una prestigiosa etapa con un tiempo de 1h58.49 por delante de su compañero Philipsen y Pedersen.

En el pelotón, agotado tras aguantar la subida a Montmarte y los 10 últimos kilómetros hasta meta con Van der Poel, entró abrazando la gloria Tadej Pogacar, de amarillo, directo al álbum de oro del Tour. Había logrado el quinto maillot amarillo del Tour de Francia, el acceso al salón de ilustres de la carrera más importante del mundo. Otro salto en su particular lucha contra la historia para un ciclista que está marcando una época en el ciclismo, con un estilo ambicioso y dominador, a veces aplastante, que le ha permitido conseguir unos números imbatibles: 126 victorias en total, 5 Tours con 26 triunfos de etapa, un Giro, 2 títulos mundiales, 5 Lombardías, 4 Liejas, 3 Tour de Flandes... El ciclismo vive la era Pogacar.

Con 5 triunfos de etapa, Pogacar pronto redujo el interés del Tour a la lucha por las plazas secundarias del podio. En París le acompañó en la foto Evenepoel, alejado a 6.26 minutos, y el compañero del patrón en el UAE, Isaac del Toro, quien confirmó en el año de su debut las amplias expectativas depositadas en él.