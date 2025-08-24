Daniel Alonso y María Viciosa reinan en Santa María del Páramo

Los ganadores en la general y podios de la Legua Nocturna de Santa María del Páramo.MÓNICA PÉREZ

Daniel Alonso y María Viciosa inscribieron sus nombres con letras de oro en la Legua Nocturna de Santa María del Páramo. Lo hicieron subiendo a lo alto del podio de una carrera que sumaba la 22ª edición y que reunió, por número y calidad, a una sobresaliente nómina de atletas.

Foto de los participantes de la carrera popular.MÓNICA PÉREZ

En la categoría masculina el coyantino del Vicky Foods Daniel Alonso se llevaba el gato al agua en un igualado mano a mano con su compañero de club, Vicente Viciosa, al que superaba en la línea de meta por cuatro segundos para hacerse con el primer puesto con un tiempo de 16:30 que supuso bajar de los tres minutos por kilómetro. Solo él y Vicente lo hicieron.

La tercera posición, también llegando en solitario, fue para Iván Manceñido (CA Narón).

Los más pequeños también fueron protagonistas.MÓNICA PÉREZ

Por lo que respecta a la categoría femenina María Viciosa (Nike) demostraba su condición de favorita haciéndose con la victoria con una marca de 19:57 (fue la única en bajar de los 20 minutos). el podio lo iban a completar por este orden Loreto Pacho (Insuders) y Verónica Robla (La Despensa de Fer). Cuarta acababa Lucía Centeno (Vicky Foods).

CLASIFICACIONES

GENERAL MASCULINA

1. Daniel Alonso 16:30

2. Vicente Viciosa 16:34

3. Iván Manceñido 16:48

4. Kevin Tael Viñuela 17:02

5. Guillermo Rubio 17:15

6. Christian Villazala 17:18

7. Juan Ojanguren 17:28

8. Miguel Ángel Rabanal 17:53

9. Iker Postigo 17:57

10. Alberto Díaz 17:57

GENERAL FEMENINA

1. María Viciosa 19:57

2. Loreto Pacho 20:22

3. Verónica Robla 20:55

4. Lucía Juan Cantos 21:12

5. Lucía Centeno 21:27

6. Marina Guerra 21:38

7. Elena Calvete 21:47

8. Marta García 22:00

9. Alba Holguín 22:12

10. Claudia Santamarta 22:17

Daniel Alonso, ganador de la categoría absoluta masculina.MÓNICA PÉREZ

María Viciosa, vencedora en la categoría femenina.MÓNICA PÉREZ

Momento previo a la salida de la categoría absoluta de la 22ª Legua Nocturna de Santa María del Páramo.MÓNICA PÉREZ

Podio masculino de la Legua Nocturna de Santa María del Páramo.MÓNICA PÉREZ