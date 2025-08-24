Daniel Alonso y María Viciosa reinan en Santa María del Páramo
ATLETISMO. La Legua Nocturna suma una 22ª edición marcada por el éxito y con la carrera popular y las de base compartiendo destacada presencia
Daniel Alonso y María Viciosa inscribieron sus nombres con letras de oro en la Legua Nocturna de Santa María del Páramo. Lo hicieron subiendo a lo alto del podio de una carrera que sumaba la 22ª edición y que reunió, por número y calidad, a una sobresaliente nómina de atletas.
En la categoría masculina el coyantino del Vicky Foods Daniel Alonso se llevaba el gato al agua en un igualado mano a mano con su compañero de club, Vicente Viciosa, al que superaba en la línea de meta por cuatro segundos para hacerse con el primer puesto con un tiempo de 16:30 que supuso bajar de los tres minutos por kilómetro. Solo él y Vicente lo hicieron.
La tercera posición, también llegando en solitario, fue para Iván Manceñido (CA Narón).
Por lo que respecta a la categoría femenina María Viciosa (Nike) demostraba su condición de favorita haciéndose con la victoria con una marca de 19:57 (fue la única en bajar de los 20 minutos). el podio lo iban a completar por este orden Loreto Pacho (Insuders) y Verónica Robla (La Despensa de Fer). Cuarta acababa Lucía Centeno (Vicky Foods).
CLASIFICACIONES
GENERAL MASCULINA
1. Daniel Alonso 16:30
2. Vicente Viciosa 16:34
3. Iván Manceñido 16:48
4. Kevin Tael Viñuela 17:02
5. Guillermo Rubio 17:15
6. Christian Villazala 17:18
7. Juan Ojanguren 17:28
8. Miguel Ángel Rabanal 17:53
9. Iker Postigo 17:57
10. Alberto Díaz 17:57
GENERAL FEMENINA
1. María Viciosa 19:57
2. Loreto Pacho 20:22
3. Verónica Robla 20:55
4. Lucía Juan Cantos 21:12
5. Lucía Centeno 21:27
6. Marina Guerra 21:38
7. Elena Calvete 21:47
8. Marta García 22:00
9. Alba Holguín 22:12
10. Claudia Santamarta 22:17