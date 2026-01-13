Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Athletic Club, minuto a minuto

La previa

Octavos de final de Copa del Rey entre la Cultural y el Athletic Club, un partido único en el Reino de León, lleno de emoción y de grada por la mística copera del equipo bilbaíno y el aliciente de tener al 'Cuco' Ziganda, ex-rojiblanco, como entrenador culturalista, reúne todos los ingredientes para una gran fiesta futbolística en León. Aroma histórico, en el que se rememorarán enfrentamientos entre ambos equipos, con la visita del que siempre fue rey de Copas hasta que el FC Barcelona le quitó la delantera.

Ziganda echa mano de algunos habituales que han competido en las tres anteriores eliminatorias de la presente edición, aunque no entran ni en la lista de convocados Juan Larios y Jordi Mboula, dos futbolistas que están pendientes de las ofertas del mercado de invierno. El primero está cedido por el Southampton y no ha disfrutado de los minutos que quiere tanto el jugador como el equipo inglés que lo cedió a la Cultural. Sergi Maestre y Rubén Sobrino están en el once, al igual que Barzic, que no podrá jugar frente al Real Sporting de Gijón al acumular la quinta amarilla ante el FC Andorra el pasado sábado.

​El Athletic Club de Ernesto Valverde, por su parte, sale con todo. Una alineación que puede ser la titular perfectamente en cualquier partido del campeonato de Liga.