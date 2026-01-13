Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Athletic Club, minuto a minuto
Cultural Leonesa
Calero (16')
En directo
1
0
Athletic Club
GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CALERO PARA LA CULTURAL!!!
1-0: Calero remata a la red una asistencia de Víctor García tras conducción de Selu Diallo.
Primer cuarto de hora
Calero dispara muy alto por encima de la portería de Padilla.
Uyyyyyy!!! Nico Williams dispara
Nico dispara y detiene con seguridad el portero local Bañuz.
Calero bota una falta
El culturalista la mete en el área, pero no encuentra rematador.
La Cultural presiona alto
El equipo leonés no se corta ante el Athletic Club.
La Cultural llega con facilidad al área de Padilla
El equipo culturalista domina el partido.
Sobrino, muy activo
El jugador culturalista, que vuelve tras recuperarse de la lesión, está creando mucho peligro en el área bilbaína.
El Athletic pretende controlar el juego
Sancet pone calma en el juego bilbaíno.
Uyyyyyy!!! Sobrino a punto de marcar para la Cultural
Primer disparo a puerta culturalista a cargo de Rubén Sobrino que sale rozando el larguero.
Arranca el partido
Ambiente de gala en el Reino de León, con saque de honor a cargo de Javier Larrauri.
La previa
Octavos de final de Copa del Rey entre la Cultural y el Athletic Club, un partido único en el Reino de León, lleno de emoción y de grada por la mística copera del equipo bilbaíno y el aliciente de tener al 'Cuco' Ziganda, ex-rojiblanco, como entrenador culturalista, reúne todos los ingredientes para una gran fiesta futbolística en León. Aroma histórico, en el que se rememorarán enfrentamientos entre ambos equipos, con la visita del que siempre fue rey de Copas hasta que el FC Barcelona le quitó la delantera.
Ziganda echa mano de algunos habituales que han competido en las tres anteriores eliminatorias de la presente edición, aunque no entran ni en la lista de convocados Juan Larios y Jordi Mboula, dos futbolistas que están pendientes de las ofertas del mercado de invierno. El primero está cedido por el Southampton y no ha disfrutado de los minutos que quiere tanto el jugador como el equipo inglés que lo cedió a la Cultural. Sergi Maestre y Rubén Sobrino están en el once, al igual que Barzic, que no podrá jugar frente al Real Sporting de Gijón al acumular la quinta amarilla ante el FC Andorra el pasado sábado.
El Athletic Club de Ernesto Valverde, por su parte, sale con todo. Una alineación que puede ser la titular perfectamente en cualquier partido del campeonato de Liga.
ALINEACIONES:
CULTURAL: Bañuz; Víctor García, Fornos, Barzic, Hinojo; Sergi Maestre, Selu Diallo, Bicho, Iván Calero, Rubén Sobrino; y Manu Justo.
ATHLETIC CLUB: Padilla; Gorosabel, Lekue, Vivian, Paredes; Galarreta, Jaureguizar, Nico Williams, Iñaki Williams, Sancet; y Guruzeta.
ÁRBITRO: Alejandro José Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).