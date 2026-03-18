Rectificar es de sabios

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El refranero español es muy rico y, a la vez, sabio con la finalidad de que a la postre no se produzcan situaciones impropias de un evento deportivo. Y es que para cada actuación hay un dicho o un chascarrillo.

Sirva este encabezado para recordar lo vivido el sábado en el estadio Reino de León. Concretamente en el momento en el que el Racing de Santander marcó su primer gol a la postre anulado por revisión de las cámaras del VAR. La afición cantabra, desperdigada por todas las gradas, celebró con entusiasmo el gol. Normal en un partido de fútbol, pero siempre puede aparecer algún exaltado que se excede y por lo que sea, a sus vecinos de localidad leonesa no les parece bien la celebración. Resultado: trifulca, voces, gritos, empujones e incluso algún amago de agresión o agresion total. Policía Local y Nacional, a carreras por las gradas. Confusión y enfado generalizado.

¿Por qué se llega a esta situación? Parece evidente que el empecinamiento de la directiva actual en mantener el sistema de liberar asientos a cambio de un mísero premio a recibir la temporada venidera y que a la postre está creando problemas evidentes de seguridad. Esa seguridad que en el fútbol moderno se exige rigurosamente en todos los campos de fútbol, y que de alguna manera se modera si hay beneficio económico detrás de esa política de ‘aprovechamiento de recursos’.

No sé cómo se organiza la seguridad en estos partidos, pero quiero pensar que los mejores profesionales de la materia se reúnen y coordinan todas las acciones a tomar, incluyendo la vigilancia por las calles en las zonas ‘alientes’, dispositivo para acompañar el corteo del equipo visitante, cortes de tráfico... En suma, un sinfín de alertas previas que garanticen en su máximo exponencial la seguridad pública.

Sin embargo, a la hora designada para el partido en cuestión, flexibilidad total en aras de una mayor recaudación. ¿Alguien lo entiende?

Bien haría quien cuida de todos estos detalles, recordar a la directiva de la Cultu que no todo vale.

Se avecinan partidos muy complicados y como dice el refranero… Es mejor prevenir que curar.