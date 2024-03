La Deportiva quiere seguir en la lucha por subir

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Duelo de mucha necesidad en la pelea por subir. Deportiva y Club Gimnàstic se ven las caras en El Toralín desde las 12.00 horas. Son rivales directos en la lucha por el ascenso y en estos momentos parecen los equipos menos fiables de la zona noble. Están separados por un punto a favor del cuadro tarraconense y después de este duelo podrán saber si aún aspiran a buscar la primera plaza o deben preocuparse por defender la quinta, en la que quedará el que pierda, si no hay una igualada. Lo que hagan dará más o menos alas a Cultural, Arenteiro y Lugo, que juegan por la tarde.

Ya hacía tiempo que El Toralín no vivía un partido matinal. Desde la temporada 2019-2020, cuando recibió al Girona FC a las doce y visitó al Albacete a la misma hora, no ocurría. Y en la división de bronce no pasaba desde la 2018-2019 ante la UD Las Palmas Atlético. Hoy lo hará como si fuera a las once, ya que en la madrugada se habrá adelantado la hora.

La Deportiva llega a este duelo después de haber sumado sólo dos puntos y logrado un único gol en el mes de marzo. Si lo extendemos un poco más en el tiempo, en los últimos siete duelos ha logrado un triunfo, cuatro empate y dos derrotas. Por su parte, su rival llega a este choque tras haber sumado Dos empates y una derrota en los tres últimos choques y tras haber caído en casa en el último mes contra Teruel y Unionistas, cuando hasta entonces nadie había asaltado el Costa Daurada. Allí empató la SDP sin goles en la primera vuelta. De cualquier modo, se miden los dos equipos más destacados en lo referente a números defensivos.

La Ponferradina empezará el choque a ocho puntos del líder RC Deportivo, que ayer venció 0-1 al Cornellà. Eso sí, tendrá la opción de recuperar la tercera plaza, toda vez que el RC Celta Fortuna cayó ayer en tiempo de prolongación 1-0 en Tarazona.

Juanfran, que redebuta en casa, podría recuperar a Ernesto Gómez y a Igbekeme, aunque no contará con Mángel, Josep Cerdà ni Dacosta. La gran duda es Longo. El italiano ha entrenado durante toda la semana con una máscara protectora y hoy se decidirá sobre su concurso. De que esté o no él despenderá la composición del equipo en ataque e incluso hasta el sistema. David Concha es baja en el cuadro grana por lesión.

Dirige el encuentro Aimar Velasco Arbaiza (Comité Vasco). El árbitro de Llodio cumple su tercera temporada en Primera División RFEF. Ha pitado cuatro veces a la Deportiva, dos de ellas esta temporada (en Lugo y en Salamanca). El balance blanquiazul es de dos triunfos y dos empates.

Los cinco duelos entre estos dos equipos han finalizado en empate. Si nos atenemos sólo a los precedentes, encontramos dos, el 1-1 de la última jornada de la temporada 2010-2011 y el 2-2 de la 2015-2016. En ambas campañas la Deportiva estaba en Segunda División y en las dos acabó descendiendo.