Sigue en directo el partido Celta Fortuna -Ponferradina

45+6' Final de la primera parte con 1-1 19:22 20/06/2026 19:22 20/06/2026 De momento, igualdad en Balaídos.

45+4' La Deportiva busca la contra 19:22 20/06/2026 19:22 20/06/2026 Muy bien en el robo de balón, que lo finaliza Borja Valle, con un remate que el árbitro no concede el córner que fue.

45+2' El equipo berciano, muy bien asentado sobre Balaídos 19:19 20/06/2026 19:19 20/06/2026 Tras el empate, el cuadro berciano lleva el control del partido.

45' 6 minutos de añadido 19:17 20/06/2026 19:17 20/06/2026 El árbitro decreta 6 minutos más a la primera parte.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BORJA VALLE PARA LA DEPORTIVA!!! 19:15 20/06/2026 19:23 20/06/2026 1-1: Borja Valle se hace con el balón en el área, recorta a su par y bate por bajo al portero local Coke Carrillo.

40' Acción entre Joel y Calderón 19:13 20/06/2026 19:13 20/06/2026 Pelea por el balón que se queda en nada.

39' Mucho contacto en el juego 19:12 20/06/2026 19:12 20/06/2026 Las acciones siempre son muy peleadas, como la última de Carlos Calderón, que pide algo más que falta.

37' Joel López lleva peligro 19:11 20/06/2026 19:11 20/06/2026 El futbolista del Celta Fortuna plantea peligro, pero la defensa deportivista despeja el balón.

36' Lleva el balón Hugo 19:09 20/06/2026 19:09 20/06/2026 Peligro local, que finalmente la pone al segunda palo y el balón se va fuera, por encima de la portería de Andrés Prieto.

33' Ger Nóvoa saca el balón 19:06 20/06/2026 19:06 20/06/2026 Muy bien atrás Nóvoa al despejar el balón de su defensa.

31' Uyyyyy Marín y Hugo González!!! 19:04 20/06/2026 19:04 20/06/2026 Primero disparo de Marín que rechaza el portero Andrés Prieto y después Hugo González envía muy alto por encima de la portería de la Deportiva.

30' Media hora con una Deportiva que va a por el empate 19:02 20/06/2026 19:02 20/06/2026 El equipo de Nafti presiona la salida del balón local.

29' Los dos equipos, muy intensos 19:01 20/06/2026 19:01 20/06/2026 Tanto el equipo local como la Deportiva pelean por el cuero en la zona ancha.

27' Pausa de hidratación 19:00 20/06/2026 19:00 20/06/2026 Los dos equipos se refrescan y manguerazo al césped.

25' El equipo berciano continúa a lo suyo 18:58 20/06/2026 18:59 20/06/2026 La Deportiva se mantiene muy viva, con acciones de saber lo que se está jugando.

23' GOOOL DEL CELTA FORTUNA 18:55 20/06/2026 19:00 20/06/2026 1-0: Gol de Hugo González para el filial celtiña, después de una transición perfecta.

20' Muy bien la Deportiva 18:52 20/06/2026 18:52 20/06/2026 El cuadro berciano no deja huecos, con sus líneas muy juntas.

19' La posesión para el filial celeste 18:51 20/06/2026 18:51 20/06/2026 El Celta Fortuna controla el balón, pero no el partido.

18' Falta en ataque del Celta Fortuna 18:50 20/06/2026 18:50 20/06/2026 Muchísimo juego subterráneo por parte de los dos equipos, que favorece a la Deportiva.

16' Juego directo del equipo berciano 18:48 20/06/2026 18:48 20/06/2026 La Deportiva está jugando muy bien su partido.

15' Primer cuarto de hora de partido 18:47 20/06/2026 18:47 20/06/2026 Sin movimientos en el marcador tras cumplirse el primer cuarto de hora de partido.

13' La Deportiva, muy seria atrás 18:45 20/06/2026 18:45 20/06/2026 El equipo berciano se muestra muy seguro en defensa y está muy atento a la contra.

10' El saque de falta acaba en fuera de juego 18:42 20/06/2026 18:42 20/06/2026 El asistente del árbitro señala fuera de juego.

9' Falta del local Ribes 18:41 20/06/2026 18:41 20/06/2026 Ribes golpea a Keita.

8' Borja Vázquez se queda tumbado en el césped 18:40 20/06/2026 18:41 20/06/2026 El jugador de la Deportiva es atendido por las asistencias ponferradinas.

7' Disparo del local Hugo González 18:39 20/06/2026 18:39 20/06/2026 Su disparo se va fuera del marco defendido por Andrés Prieto.

6' Keita se deja el alma 18:38 20/06/2026 18:38 20/06/2026 El futbolista de la Deportiva pelea por todos los balones.

4' La Deportiva pide manos en el área visitante 18:37 20/06/2026 18:37 20/06/2026 El árbitro andaluz no concede nada.

2' Las aficiones se vuelcan con sus respectivos equipos 18:34 20/06/2026 18:34 20/06/2026 Ambientazo en Balaídos, con las dos hinchadas volcadas con sus colores.

1' Arranca el partido por el ascenso a Segunda División 18:32 20/06/2026 18:32 20/06/2026 Mueve el balón de centro Borja Valle para la Deportiva.

La Deportiva cuenta el aliento de sus fieles en Balaídos 18:26 20/06/2026 18:26 20/06/2026 La SD Ponferradina acude con muchas gargantas para dar el máximo ánimo, con 1.500 seguidores que esperan asaltar el feudo vigués y así conseguir la vuelta a la categoría de plata tres años después. Deportes La marea blanquiazul de la Ponferradina da alas a su equipo, en fotos Ángel Fraguas

LA PREVIA 18:16 20/06/2026 18:22 20/06/2026 La Deportiva pretende regresar a LaLiga Hypermotion de Segunda División tres años después de bajar a Primera Federación. El equipo berciano precisa ganar en Balaídos, que presenta un ambientazo con 20.000 personas en el estadio.

​El Celta Fortuna ha jugado ocho fases de ascenso a Segunda División, pero en ninguno ha logrado el objetivo, de momento. Los dirigidos por el entrenador Fredi Álvarez sacaron un 0-0 en la ida. Con no perder, lograrían el ascenso, por su mejor posición en la clasificación en la Liga regular.

​La Deportiva repite once titular tras recuperarse Koke, mientras que el Celta Fortuna cambia el carrilero derecho con la presencia de Gavián por Miller.