Sigue en directo el partido Celta Fortuna -Ponferradina
Celta Fortuna
Hugo González (23')
Descanso
1
1
Deportiva Ponferradina
Borja Valle (43')
Final de la primera parte con 1-1
De momento, igualdad en Balaídos.
La Deportiva busca la contra
Muy bien en el robo de balón, que lo finaliza Borja Valle, con un remate que el árbitro no concede el córner que fue.
El equipo berciano, muy bien asentado sobre Balaídos
Tras el empate, el cuadro berciano lleva el control del partido.
6 minutos de añadido
El árbitro decreta 6 minutos más a la primera parte.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BORJA VALLE PARA LA DEPORTIVA!!!
1-1: Borja Valle se hace con el balón en el área, recorta a su par y bate por bajo al portero local Coke Carrillo.
Acción entre Joel y Calderón
Pelea por el balón que se queda en nada.
Mucho contacto en el juego
Las acciones siempre son muy peleadas, como la última de Carlos Calderón, que pide algo más que falta.
Joel López lleva peligro
El futbolista del Celta Fortuna plantea peligro, pero la defensa deportivista despeja el balón.
Lleva el balón Hugo
Peligro local, que finalmente la pone al segunda palo y el balón se va fuera, por encima de la portería de Andrés Prieto.
Ger Nóvoa saca el balón
Muy bien atrás Nóvoa al despejar el balón de su defensa.
Uyyyyy Marín y Hugo González!!!
Primero disparo de Marín que rechaza el portero Andrés Prieto y después Hugo González envía muy alto por encima de la portería de la Deportiva.
Media hora con una Deportiva que va a por el empate
El equipo de Nafti presiona la salida del balón local.
Los dos equipos, muy intensos
Tanto el equipo local como la Deportiva pelean por el cuero en la zona ancha.
Pausa de hidratación
Los dos equipos se refrescan y manguerazo al césped.
El equipo berciano continúa a lo suyo
La Deportiva se mantiene muy viva, con acciones de saber lo que se está jugando.
GOOOL DEL CELTA FORTUNA
1-0: Gol de Hugo González para el filial celtiña, después de una transición perfecta.
Muy bien la Deportiva
El cuadro berciano no deja huecos, con sus líneas muy juntas.
La posesión para el filial celeste
El Celta Fortuna controla el balón, pero no el partido.
Falta en ataque del Celta Fortuna
Muchísimo juego subterráneo por parte de los dos equipos, que favorece a la Deportiva.
Juego directo del equipo berciano
La Deportiva está jugando muy bien su partido.
Primer cuarto de hora de partido
Sin movimientos en el marcador tras cumplirse el primer cuarto de hora de partido.
La Deportiva, muy seria atrás
El equipo berciano se muestra muy seguro en defensa y está muy atento a la contra.
El saque de falta acaba en fuera de juego
El asistente del árbitro señala fuera de juego.
Falta del local Ribes
Ribes golpea a Keita.
Borja Vázquez se queda tumbado en el césped
El jugador de la Deportiva es atendido por las asistencias ponferradinas.
Disparo del local Hugo González
Su disparo se va fuera del marco defendido por Andrés Prieto.
Keita se deja el alma
El futbolista de la Deportiva pelea por todos los balones.
La Deportiva pide manos en el área visitante
El árbitro andaluz no concede nada.
Las aficiones se vuelcan con sus respectivos equipos
Ambientazo en Balaídos, con las dos hinchadas volcadas con sus colores.
Arranca el partido por el ascenso a Segunda División
Mueve el balón de centro Borja Valle para la Deportiva.
La Deportiva cuenta el aliento de sus fieles en Balaídos
La SD Ponferradina acude con muchas gargantas para dar el máximo ánimo, con 1.500 seguidores que esperan asaltar el feudo vigués y así conseguir la vuelta a la categoría de plata tres años después.
Deportes
La marea blanquiazul de la Ponferradina da alas a su equipo, en fotos
Ángel Fraguas
LA PREVIA
La Deportiva pretende regresar a LaLiga Hypermotion de Segunda División tres años después de bajar a Primera Federación. El equipo berciano precisa ganar en Balaídos, que presenta un ambientazo con 20.000 personas en el estadio.
El Celta Fortuna ha jugado ocho fases de ascenso a Segunda División, pero en ninguno ha logrado el objetivo, de momento. Los dirigidos por el entrenador Fredi Álvarez sacaron un 0-0 en la ida. Con no perder, lograrían el ascenso, por su mejor posición en la clasificación en la Liga regular.
La Deportiva repite once titular tras recuperarse Koke, mientras que el Celta Fortuna cambia el carrilero derecho con la presencia de Gavián por Miller.
ALINEACIONES
CELTA FORTUNA: Carrillo; Gavián, Rodríguez, Meixus, Ribes; Hugo González, Antañón, Burcio, Joel López; Marcos y Marín.
SD PONFERRADINA: Andrés Prieto; Andoni López, Undabarrena, Ger Nóvoa, Koke; San Emeterio, Morán, Borja Valle; Keita, Borja Vázquez y Carlos Calderón.
ÁRBITRO: Pablo Morales Moreno (Comité Andaluz).