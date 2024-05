Sabadell está preparando su consejo para el cónclave que decirá sobre el acuerdo

Publicado por Clara Alba Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Una operación de la que no existía conocimiento previo y, sobre todo, que no había sido solicitada. La oferta de BBVA para fusionarse con Banco Sabadell ha generado estos días cierto malestar en las filas del banco con sede en Alicante. Tanto, que el consejo de administración de la entidad se está tomando el tiempo necesario para decidir sus próximos movimientos, obviando la presión de BBVA que, en la carta remitida al consejo de Sabadell el pasado día 30 —firmada por el presidente de la entidad, Carlos Torres— aseguraba estar preparado «para avanzar de inmediato en la operación», prácticamente obligando al banco a sentarse a negociar. Tres días después, Sabadell no ha reunido todavía a su consejo para tomar una decisión. Y —aunque todo puede pasar y nadie descarta un encuentro en fin de semana— es previsible que esa crucial reunión se demore ya hasta el lunes. «Se reunirán en los próximos días», se limitan a señalar fuentes de la negociación.

En ese esperado cónclave los consejeros de la entidad tienen tres caminos a elegir: dar el ‘sí quiero’ sin rechistar al plan de BBVA para crear la primera entidad de España por activos y la segunda por volumen de crédito y depósitos; cerrar de un portazo la puerta a la fusión, como ya ocurrió en la anterior intentona de 2020; o, la opción más probable según las fuentes consultadas, aceptar el inicio de las negociaciones. «Eso no implica que la operación vaya a llegar a buen puerto de inmediato», apuntan. Y es que lo normal en este tipo de procesos es, primero, intentar apretar un poco más y que se mejoren algunos puntos de la oferta, tal y como coinciden los analistas consultados.

En este punto, para Sabadell resulta clave presionar para mejorar el reparto de poder planteado por BBVA, donde la entidad plantea tres sillones no ejecutivos para Sabadell y uno de ellos con cargo de vicepresidencia. Todo apunta a que Sabadell mostrará cierta disconformidad.