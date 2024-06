La cadena McDonald’s pierde la exclusividad de su hamburguesa Big Mac

Publicado por Fernando Morales Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Adiós a la exclusividad de la Big Mac. La hamburguesa estrella de McDonald’s ya no solo se podrá comer en la conocida cadena de comida rápida, dado que cualquier restaurante que quiera podrá incluir esta denominación en su carta. Así lo estableció el Tribunal General de la Unión Europea al revocar el derecho de la cadena estadounidense a utilizar en exclusiva la marca Big Mac. No porque esta emblemática hamburguesa haya dejado de venderse sino porque esta marca no se ha extendido al resto de alimentos de la compañía.

El tribunal basa su sentencia en la nula mención de ‘Big Mac’ que hace la cadena estadounidense en los sándwiches de pollo o platos a base de productos de aves, entre otros, que también se vende en los más de 40.000 restaurantes que tiene en todo el mundo, cerca de 700 solo en España. Es decir, el nombre se puede utilizar ahora para todo tipo de hamburguesas, menos las de vacuno, que siguen siendo exclusivas de McDonald’s Con este fallo, que no es firme dado que puede ser recurrido, McDonald’s pierde el monopolio de una marca que fue registrada en 1996 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, 21 años después, Supermac’s, una cadena de hamburgueserías irlandesa con una carta de productos muy similar a la estadounidense, presentó ante la Euipo una solicitud de caducidad de marca.

La cadena, que abrió su primer local en 1978, consideró que Big Mac no había sido utilizado en los últimos cinco años por McDonald’s en determinados productos.

A pesar de los números de este reconocido restaurante estadounidense, que sirve a más de 69 millones de clientes diariamente en más de 100 países, , la cadena irlandesa ganó parcialmente el litigio.