El autónomo se convierte en el ‘paria’ del cohete económico español

Los autónomos no tienen horario, ni muchos días de descanso, ni grandes vacaciones. Son uno de los colectivos que más horas dedica a trabajar, porque de ellos mismos, de sus negocios y actividades, dependen directamente sus ingresos. Así, si un asalariado trabaja 35 horas efectivas a la semana de media, los autónomos superan las 42 horas semanales, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Y la medida estrella del Gobierno, la de reducir la jornada laboral de 40 horas a 37,5, no les va a impactar directamente, en su horario laboral, aunque sí en sus negocios aquellos que tengan trabajadores, puesto que tendrán que aplicar este recorte a su plantilla.

De esta forma, podrán seguir teniendo jornadas laborales muy largas, de más de ocho horas a la semana e incluso de lunes a domingo en muchas ocasiones, puesto que este límite máximo no les aplica. En consecuencia, también son el único colectivo que no tiene que llevar un registro horario de su jornada laboral, como sí tiene que hacer el resto, pero sí ha de tener un control de las horas que echan sus empleados y, en el momento en que entre en vigor la nueva ley, tendrá que ser digital y no podrán hacerlo a mano como sí está permitido ahora.

Además de jornadas extenuantes, los autónomos tienen muchas menos vacaciones que el resto de trabajadores. Cogerse un mes completo suele ser una utopía para ellos y, de hecho, casi la mitad no las disfrutará este verano. Concretamente, cuatro de cada diez, el 40,1%, afirman que no se cogerán unos días de descanso a lo largo de este verano. De ellos, el 14,9% no lo hace porque no puede permitírselo económicamente, el 16,5% porque la gestión del negocio no se lo posibilita y el 8,7% apunta que su actividad aumenta en verano y no puede cogerse unos días, pero lo hará en otra época del año, según recoge el barómetro elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Por el contrario, el 58% de los emprendedores encuestados sí se tomará un descanso en estos meses estivales, aunque el 26,9% dice que, aunque esté de veraneo, le es imposible desconectar de su negocio y el 22% señala que se cogerá menos días de los que realmente le gustaría. Son, por tanto, una gran minoría, apenas el 9,1%, los autónomos que sí tendrán la suerte de tomarse unos días de descanso y desconectar completamente. Sin desconexión laboral Pese a esta situación de poca desconexión laboral, prácticamente dos tercios de los trabajadores por cuenta propia (el 62% del total) se muestra satisfecho con haber emprendido; incluso el 34,2% se manifiesta muy satisfecho. Sólo el 8,1% se arrepiente y reconoce no estar nada satisfecho con su actividad.

Con lo que más contentos están es con no tener que rendir cuentas a nadie y el 33,5% ve como principal ventaja de su negocio la autonomía que les da ser su propio jefe, seguido de la realización y crecimiento personal que implica (el 24,4%) y la vocación.