La falta de perfiles en IA revoluciona el mercado laboral

Publicado por fernando morales Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Desde la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), el número de aplicaciones y servicios que ofrece no ha dejado de crecer. La capacidad que tiene esta tecnología para resolver problemas, automatizar procesos y, por ende, mejorar la productividad de las empresas, ha provocado que cada vez sean más las compañías que busquen entre sus empleados —en muchos casos sin éxito— profesionales especializados en el sector. Esta ingente demanda empieza a generar una reconfiguración del mercado laboral, dejando en muchas ocasiones puestos sin cubrir pese a la evidente necesidad. Tan solo en 2023, las ofertas relacionadas con esta novedosa tecnología superaron las 1.000 vacantes. Además, los puestos de trabajo relacionados con la IA han experimentado un crecimiento del 454% de media en los últimos cinco años, según el estudio ‘Radiografía de Empleos y Sectores Emergentes 2024’, elaborado por la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), que observa un cambio sin precedentes en el mercado. Pero estos puestos no siempre se cubren con los profesionales adecuados. Según datos del INE, tan solo un 2,16% de las empresas ha contratado un experto en IA. No solo porque no existan este tipo de perfiles, sino que en muchas ocasiones ni tan siquiera las empresas saben «muy bien» cuales son los puestos que necesitan cubrir con estos trabajadores. «Muchas veces el propio cliente no sabe ni para qué va a utilizar la IA o hasta qué punto es necesario un tipo de perfil u otro, pues este tipo de trabajos también son muy nuevos», señala Meynial, que habla de «una fiebre» con todo lo relacionado con la inteligencia artificial generativa. Una irrupción que sí está dejando al descubierto una amplia brecha entre las demandas o exigencias del mercado laboral y la velocidad con la que la universidad se adapta a este tipo de cambios. «Hay frustración en las empresas —según Meynial— porque en muchas ocasiones no existen los perfiles tan específicos como los que demanda la economía por la falta de modernización o adaptación de los planes de estudio». Esto es lo que llevó a que en 2022 existiera un total de 120.400 empleos sin cubrir. Para acabar con esa escasez de profesionales, que entre otras cosas amenaza la competitividad de la economía, la Agenda España Digital 2025, aprobada por el Gobierno en 2020, se comprometió a formar a un total de 20.000 especialistas en IA. Un objetivo muy difícil de comprobar.

La falta de perfiles como los que demanda la economía por ausencia de modernización llevó a que en 2022 hubiera 120.400 empleos sin cubrir