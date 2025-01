Garamendi defiende subir el salario mínimo hasta un 3%

Publicado por Efe Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3% permite cumplir con el compromiso adquirido por los agentes sociales en el V Acuerdo Nacional de Convenios de mejorar el salario respecto a la inflación.«Nosotros lo que queremos cumplir es ese espacio y pues hablamos del 3%», ha asegurado Garamendi durante su participación en Fitur, tras confirmar fuentes empresariales a Europa Press que este será el porcentaje de alza que pedirán en la mesa de diálogo social de este miércoles por la tarde.De igual manera, ha indicado que en la reunión de esta tarde también hablarán de la implementación de la indexación de la contratación pública. «Las empresas pequeñitas de servicios con respecto a la Administración siguen cumpliendo los salarios y, sin embargo, la Administración no está cumpliendo con ese espacio para compensarlo», ha expuesto.De igual manera, Garamendi ha criticado que en la negociación el SMI no se está teniendo presente al campo. «Hay un montón de elementos que hay que poner encima de la mesa para poder verlo de una manera real», añade.

Mesa de Diálogo Social

Además, Garamendi ha indicado que este lunes previsiblemente tendrá lugar la mesa de diálogo social con el Ministerio de Seguridad Social para la reforma de la Incapacidad Temporal (IT), donde volverán a poner encima de la mesa la caída de la productividad en España. «Hay que hablar, tenemos que hablar de productividad, además abiertamente, es decir, yo no estoy diciendo en este momento, ni quiero poner ninguna postura, pero yo creo que es muy importante hablar de productividad, de competitividad, de formación», ha reivindicado. Así, el líder de la CEOE ha indicado que es «incomprensible» que en el campo no haya gente para trabajar, mientras que en los pueblos haya personas que podrían estar desarrollando esas actividad y no pueden hacerlo porque «no tienen permisos». «Sin embargo la inspección de trabajo va a las compañías a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no ponemos en orden las cosas, concretamente en el tema del salario mínimo?, ha lanzado la pregunta.

