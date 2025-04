Los expertos dan las claves para protegerse de los vaivenes de Trump

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Que los mercados caigan no siempre es noticia desde el punto de vista financiero. Las correcciones, en jerga bursátil, pueden ser incluso sanas para volver a poner en precio aquellas cotizaciones que se habían disparado demasiado rápido o estaban sobrevaloradas sin justificación. Pero la elevada incertidumbre sobre cómo terminará el órdago arancelario de Donald Trump al mundo por parte de una Administración que se dice promercado no impide que la sensación de vértigo se mantenga en los parqués y que la venta simultánea de activos históricamente considerados seguros como el dólar o la deuda americana haya encendido las alarmas en Wall Street. La doctrina financiera de inversores legendarios, desde Benjamin Graham a Warren Buffett, como toda una serie de lugares comunes confluyen en la misma idea: a largo plazo, la Bolsa siempre acaba subiendo. «Es muy potente invertir ahora y, sobre todo, entendiendo que esta crisis no tiene nada que ver con las anteriores porque todo se puede solucionar con un papel firmado», considera Andrés Allende, gestor de A&G Banca Privada. El experto tira de estadística para exponer su argumento: cada vez que el mercado atraviesa episodios de pánico como el actual, a tres meses se gana entre un 10% y un 15%; a seis meses, un 25%; y a doce meses, un 35%. Y la renta variable no es la única opción. En medio del pulso entre Washington y Pekín y con un dólar en horas bajas, el oro y el bitcóin están brillando con fuerza en el tira y afloja entre las dos superpotencias. La clave, por tanto, está en diversificar. Renta variable Más allá de la tecnología Los últimos batacazos en el parqué neoyorquino —y, por contagio, en el resto de plazas— han estado condicionados por un puñado de valores que ejemplifican la vieja máxima bursátil de que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. La alta concentración de las siete grandes tecnológicas —Apple, Microsoft, Meta (Facebook y Whatsapp), Amazon, Alphabet (matriz de Google), Nvidia y Tesla— en los índices y los fondos indexados es un arma de doble filo. Las siete magníficas representan casi el 30% del S&P 500 y el 45% del Nasdaq 100, lo que provoca fuertes vaivenes al alza y a la baja en función de la euforia o el pánico inversor en cada momento. En clave española, el enfoque adecuado sigue siendo «mantener un perfil conservador», señala Bankinter. A finales de marzo la entidad rebajó su exposición a Bolsa en un 10% para todos los perfiles. «Adoptamos un perfil más defensivo, centrándonos en compañías que puedan beneficiarse de un mayor gasto en defensa, como Indra, y un entorno de tipos de interés y rentabilidad de bonos más elevados, como CaixaBank, Santander o Mapfre. También favorecemos compañías con elevada visibilidad de flujos de caja como Iberdrola, Telefónica, Redeia, Endesa, Ferrovial, ACS y Cellnex». El oro ha revalidado máximos históricos, superando los 3.500 dólares la onza por primera vez.