Trump cede ante China y rebaja los aranceles al 80%

"Unos aranceles del 80% a China serían lo correcto». Es el mensaje publicado este viernes por el presidente estadounidense Donald Trump en su red social 'Truth', en vísperas de la crucial reunión que mantendrán este fin de semana los principales representantes comerciales de ambos países en un terreno neutral como Suiza.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el negociador comercial jefe, Jamieson Greer, se citan con el principal funcionario económico chino, He Lifeng, para abordar la guerra arancelaria y sentar las bases de futuros acuerdos comerciales entre las dos superpotencias. Un encuentro del que el propio Bessent asumió el martes que no esperaba «llegar a un gran acuerdo comercial", pero sí que serviría para lograr avances. Una reunión que, en todo caso, no es baladí ya que se trata deñ primer acercamiento oficial de ambos países desde que Trump desatara su andanada arancelaria el pasado 2 de abril en el 'Día de la Liberación'.

Desde entonces, el intercambio de golpes ha sido continuo y el escenario ha permanecido imperturbable, en un punto actual en el que Washington grava con un 145% los productos chinos que recalan en territorio estadounidense, y Pekín hace lo propio imponiendo unas tasas del 125% para los bienes de EE UU.