Trump: «Si no hay acuerdo comercial para el 1 de agosto restauraré los aranceles»

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha explicado este domingo que el presidente Donald Trump está informando individualmente a cada país que si no hay un acuerdo comercial para el próximo 1 de agosto, reimpondrá los aranceles a los niveles declarados el pasado 2 de abril. Ese día, fecha que Trump denominó «Día de la Liberación", el mandatario anunció nuevas tasas arancelarias «recíprocas» para socios comerciales clave de EEUU, con gravámenes que en algunos casos alcanzan el 50 %. En conjunto, estas tasas fueron las más altas que el país ha aplicado a productos extranjeros en más de un siglo. Los economistas rápidamente alertaron sobre una recesión que afectaría no solo a ciertos países, sino al mundo entero. La nueva fecha anunciada por Bessent parece tratarse de una extensión de la «tregua» declarada por Trump y que iba expirar en principio el próximo miércoles, 9 de julio, según hará saber por carta el propio presidente norteamericano a todos los países con los que mantiene relaciones comerciales. "Las próximas 72 horas van a ser agitadas", ha declarado el secretario en entrevista a CNN. «En las cartas diremos (a los países) que si ustedes no aceleran la situación, el 1 de agosto volverán a su nivel arancelario del 2 de abril", ha añadido. Bessent ha indicado que el 1 de agosto «no se trata de una nueva fecha límite» pero tampoco ha abordado exactamente qué ocurrirá el próximo día 9.