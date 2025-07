Sabadell promete 6.300 M€ a sus accionistas para tumbar la opa

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

Banco Sabadell saca toda la artillería para convencer a los accionistas de que podrá crear valor en solitario frente a la opa de BBVA. La entidad, que logró un beneficio récord de 975 millones hasta junio, un 23% más, presentó ayer su nuevo plan estratégico 2025-2027. Una hoja de ruta en la que prevé alcanzar una rentabilidad del 16% para remunerar a sus socios con 6.300 millones de euros, lo que equivale a más de un 40% de su valor en Bolsa.

«No estamos tirando la casa por la ventana, pero la verdad es que lo parece. Es una cantidad sobrecogedora", apuntó César González-Bueno, consejero delegado del Sabadell. La cifra, que se repartirá entre dividendos y recompras de acciones durante los tres años, incluye el pago extraordinario ya anunciado por la venta de la filial británica TSB —que asciende a 2.500 millones— y que aún debe ser aprobado en la junta del próximo 6 de agosto. Pero la vallesana confía en que sea suficiente para evitar el triunfo de los planes del banco vasco.

«BBVA solo tiene dos opciones, o mejorar la oferta o desistir", sentenció el banquero durante la presentación de este plan, donde la entidad fía todas sus previsiones a la buena marcha de la economía española, donde ahora focalizará su negocio.

En la sede de Sant Cugat creen que, tal y como está planteada la operación bancaria, «es imposible» que la opa salga adelante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy, vender títulos del Sabadell en el mercado es un 14% más rentable que acudir a la oferta de BBVA. Por eso, González-Bueno 'invitó' al banco vasco a cambiar de estrategia. «Es perfectamente honorable revisar una decisión si las circunstancias han cambiado sustancialmente", apuntó el directivo, insistiendo en que, si la opa sale adelante, la entidad tendrá que lidiar con años de «sinergias cero» por el veto del Gobierno a la fusión durante tres años, prorrogable a cinco.

Cabe recordar que BBVA calculó inicialmente unos ahorros por la unión de 850 millones. De esa cifra, 300 corresponden a ahorro de personal, que ya no se podrán alcanzar en el corto plazo con las condiciones del Gobierno. Y tampoco está claro que en ese periodo se puedan conseguir los 450 millones derivados de la integración tecnológica que se estimaban. Pero BBVA siempre ha mantenido que el ahorro esperado llegará, aunque sea más tarde de lo previsto. El mercado espera que el banco detalle estas cuestiones en el folleto que verá la luz, tras su aprobación por parte de la CNMV, en los primeros días de septiembre. Hasta entonces, los rumores sobre una posible mejora de la oferta se han disparado. Y también está sobre la mesa la posibilidad de que BBVA decida rebajar el umbral de aceptación de la misma del 50% actual al 30%. Sabadell no lo ve probable. Según explicó González-Bueno, esto obligaría al banco a lanzar una segunda oferta por hasta el 100% del capital y, en este caso, no se podría pagar con acciones, como plantea ahora, sino que debería usar efectivo. "Sería un desembolso de capital que probablemente no esté a su alcance", aseguró. El banquero también retó a Carlos Torres a desvelar su estrategia para los próximos tres años, con el objetivo de que los accionistas puedan comparar qué planes generarán más valor en el periodo. Tras el despliegue de cifras, la pelota está ahora en el tejado de BBVA, que el próximo 31 de julio presentará sus cuentas semestrales con el reto de dar la réplica a los planes del Sabadell en solitario.

Apuesta por fusiones transfronterizas

Sabadell descartó ayer protagonizar una adquisición en el mercado nacional, al menos durante los tres años que dure su nuevo plan estratégico, si la opa de BBVA no sale adelante. No obstante, González-Bueno sí se mostró abierto a valorar posibles fusiones o alianzas en determinados segmentos como fórmula de crecimiento. En todo caso, en la entidad apuestan por las fusiones entre grandes bancos europeos. "Es el momento de las grandes fusiones transfronterizas entre entidades que no tienen tamaño suficiente para competir a nivel mundial. Eso es lo que tiene sentido y lo que quiere la Comisión Europea", apuntó el banquero.