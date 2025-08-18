Cortada la autovía A-66 en Ardón por la cercanía de un incendio

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

La cercanía de un incendio que acaba de declararse en el municipio leonés de Ardón, a pocos kilómetros al sur de la capital leonesa, ha obligado al corte de la autovía A-66 en el punto kilométrico 165.

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado de que actualmente la circulación se desvía por la carretera Nacional N-630.

En los últimos días, como consecuencia de los incendios forestales que afectan a las provincias del oeste de Castilla y León, han tenido que ser cortadas también a la circulación otras infraestructuras, como la vía ferroviaria de AVE entre Zamora y Ourense y la autovía A-52.