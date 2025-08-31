Las Bolsas afrontan septiembre con valoraciones de vértigo

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

Convivir con la incertidumbre. Esa es la máxima que el mercado ha aplicado en los últimos meses y llevó a las Bolsas a cerrar agosto en zona de máximos: niveles históricos para Wall Street y el Ibex-35 en el entorno de los 15.000 puntos tras recuperar en el último mes el umbral más alto desde 2008. El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, la extensión de la tregua arancelaria con China, los resultados empresariales y la expectativa de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) pese a las injerencias de Donald Trump sobre este órgano independiente han inyectado optimismo a los parqués. Pero en la dinámica del mercado, las expectativas futuras tienen más peso que las noticias pasadas y las Bolsas inician hoy el curso bursátil buscando nuevas referencias. ¿Son estos niveles un buen momento para entrar en Bolsa o ha llegado el momento de recoger beneficios?

Agosto y septiembre son estadísticamente malos para los mercados y la pregunta ahora es si las erráticas decisiones en política económica de la Casa Blanca, las dudas de los bancos centrales sobre el ritmo de las bajadas de tipos y los datos macroeconómicos pondrán a prueba los nervios de los inversores hasta tal punto de amenazar estos máximos. Nueve de cada diez gestores de fondos alertan de que las acciones estadounidenses estaban sobrevaloradas, según la última encuesta de gestores de Bank of America de agosto, y miran a los mercados emergentes como su principal apuesta. Pese a los temores de burbuja, las ganancias han continuado en ascenso.

El S&P 500 ofrece un saldo anual cercano al 10% y en Europa, el selectivo español encabeza las alzas con un 29% en 2025 pese al retroceso de la última semana que deja los máximos históricos de 2007 a una distancia del 7%. La valoración media del mercado sugiere que las Bolsas están caras, pero por ahora los expertos no advierten sobrecalentamiento. «El mercado estadounidense está sobrevalorado desde el punto de vista estructural, pero a corto plazo lo consideramos correctamente valorado, con cierto potencial alcista en los próximos doce meses, defiende Mattia Mammarella, analista de inversión en Generali AM. Los gestores y analistas consultados consideran que diferenciando por sectores y mercados, hay más vientos de cola que factores negativos a corto y medio plazo para ser optimistas."Hay multitud de sectores y negocios —(renovables, lujo, farma, energía.hasta varios verticales en tecnología— que están su punto más bajo desde hace muchos años, e incluso décadas. Lo mismo ocurre con la valoración relativa de las empresas pequeñas frente a las grandes, o con emergentes", afirma Andrés Allende, gestor deA&G Global Investors. Julián Pascual, presidente y gestor de renta variable de Buy & Hold, sí observa que las valoraciones de algunas acciones concretas sí han ido alcanzando ratios cada vez más exigentes. En su opinión, «esto debería ser una llamada a la prudencia en estos casos por el peso relativo que algunas de estas compañías ha ido sumando por capitalización en algunos índices es también una advertencia ante el efecto que la volatilidad podría tener sobre la inversión indexada».