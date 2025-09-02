Trabajo pone fecha para la aprobación del Estatuto del Becario

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo espera que el denominado Estatuto del Becario se apruebe en alguna de las reuniones del Consejo de Ministros de este mes de septiembre.

Durante la rueda de prensa para valorar los datos de empleo de agosto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha añadido que el texto que se aprobará será el pactado con los sindicatos y que se ha logrado "pacificar" en el seno del Gobierno de coalición.

"Nuestra intención es que antes de que termine septiembre se apruebe en el Consejo de Ministros", ha añadido.

El Ministerio de Trabajo reactivó a finales del año pasado la tramitación del proyecto de ley del Estatuto del Becario, que pretende dotar de derechos al colectivo y que quedó paralizado en la anterior legislatura con el adelanto electoral.

La norma, pactada con los sindicatos UGT y CCOO, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.