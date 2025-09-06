BBVA mantiene su oferta por el Sabadell y Oliu dice que es peor que la que rechazó en 2024

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El BBVA no tiene intención de modificar la oferta que ha hecho por el Banco Sabadell porque la considera suficientemente atractiva, algo que no comparte el banco catalán que la ha calificado de «pobre» y peor que la que su consejo de administración ya rechazó en mayo de 2024, cuando se presentó la opa. Ayer, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que autorizaba el folleto de la opa del BBVA, tras las modificaciones que ha hecho el banco y que se registraron el miércoles pasado.

Pese a que a los precios a los que cotiza el Sabadell en el mercado hacen que la prima de la operación sea negativa, es decir que los accionistas del Sabadell perderían dinero si aceptan la opa, el banco que preside Carlos Torres no ha variado su oferta.

BBVA propone canjear una acción del BBVA más 70 céntimos de euro en metálico por cada 5,5483 títulos del Sabadell, lo que en estos momentos implica para los accionistas del Sabadell perder algo más de un 8 % si acuden a la opa, según los precios a los que han cerrado este viernes las acciones de ambas entidades.

El BBVA se ha reafirmado en que no variará su oferta, que «es la que es», y su presidente, Carlos Torres, ha señalado que, frente a esa diferencia en las cotizaciones, que ha atribuido a la especulación de actores del mercado para que modifique la oferta, en el futuro eso cambiará.

Los responsables del BBVA defienden que la oferta tiene mucho más valor que cuando se anunció hace ya 16 meses y supone valorar al Sabadell en 17.400 millones, frente a los 12.200 millones del 29 de abril del año pasado, el día antes de hacerse pública la oferta.

Además, Torres ha señalado que los analistas prevén un potencial alcista en el precio de la acción del BBVA de hasta un 8 %, mientras que esperan que la cotización del Sabadell corrija a la baja en torno al 3 % Según ha dicho, los accionistas del Sabadell obtendrán un beneficio por acción un 25 % superior al que lograrían si la entidad se mantiene en solitario.

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado, tras la publicación del folleto por parte de la CNMV y conocerse la oferta de BBVA, que ésta «es incluso peor que la que ya valoró y rechazó el Consejo de Administración en mayo de 2024, porque infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad».

Según ha explicado, Banco Sabadell se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA en los últimos 16 meses, mientras que la propuesta sigue siendo una acción de BBVA más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 títulos de Banco Sabadell. En este sentido, Banco Sabadell es la entidad con mejor evolución bursátil de los últimos cinco años en Europa y con una excelente perspectiva de remuneración a sus accionistas. Teniendo en cuenta como referencia el 6 de Nota de prensa mayo de 2024, las acciones de Banco Sabadell se han revalorizado un 108% y las de BBVA lo han hecho un 55%. Por su parte, el consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, ha asegurado que en una primera lectura de la propuesta se «han encontrado todavía más deficiencias y omisiones en los números e hipótesis que en la versión anterior».

Los inversores de BBVA y Banco Sabadell acogieron ayer con tibieza la aprobación del folleto de la opa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este contexto, los títulos de BBVA y Sabadell cerraron la jornada con pérdidas del 1,·% y del 0,9%, respectivamente. El plazo de aceptación que tienen los accionistas del Sabadell será de 30 días desde el lunes.