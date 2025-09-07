Trump redobla sus esfuerzos para controlar la Fed, que no da pistas sobre bajar tipos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un anuncio en el despacho oval en la Casa Blanca.AL DRAGO

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha redoblado esfuerzos por colocar a sus aliados en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para alinear al banco central con su política económica, presiones que han encontrado resistencia en el liderazgo de la Fed, que aún no da pistas claras sobre la futura bajada de tipos que exige el mandatario.

La abrupta renuncia de la gobernadora de la entidad, Adriana Kugler, le permitió a Trump nominar al economista Stephen Miran, que de ser confirmado por el Senado, cubrirá temporalmente ese puesto hasta el 31 de enero de 2026. En una audiencia esta semana, varios legisladores expresaron su preocupación por un posible conflicto de intereses en beneficio de la Administración si Miran conserva su puesto como asesor de la Casa Blanca, algo que el experto niega.

«Mis opiniones y decisiones estarán basadas en mi análisis de la macroeconomía y en lo que sea mejor para su manejo a largo plazo», aseguró Miran. Miran se uniría a Christopher Waller y Michelle Bowman, dos miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed vistos como figuras cercanas a Trump, que han votado en sintonía con las posiciones del magnate. Precisamente fueron estos dos economistas quienes rompieron con décadas de unanimidad al votar «no» a la decisión, liderada por el presidente de la entidad, Jerome Powell; de mantener las tasas de interés en el rango del 4,25 al 4,5 %, donde han permanecido desde la bajada de diciembre de 2024.

Trump, que envía mensajes casi diarios a «Tardón» Powell para que rebaje los tipos, ha pasado a la ofensiva en su búsqueda por mover la Fed hacia su bando.

A la amenaza de demanda contra Powell por el sobregiro millonario de la renovación de la sede de la Fed en Washington D.C., le siguió el anuncio de la destitución de la gobernadora de la entidad, Lisa Cook, por un presunto fraude hipotecario, lo que le permitiría a Trump sustituirla por uno de sus aliados.

Powell se ha mantenido impasible frente a los ataques y los insultos de Trump y no da pistas sobre sus intenciones sobre una rebaja de los tipos.