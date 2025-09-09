Los accionistas del Sabadell tienen un mes de plazo para decidir si se pasan al BBVA
La oferta la pueden aceptar por todas las acciones o una parte
Los accionistas del Banco Sabadell pueden aceptar la oferta de BBVA por sus títulos, en la opa que el BBVA ha lanzdo por el 100 % de la entidad, desde este lunes y hasta el 7 de octubre incluido, a cambio de una acción de BBVA de nueva emisión y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.
En principio, el plazo de aceptación de la oferta es de 30 días naturales, aunque BBVA tiene la posibilidad de ampliarlo una o más veces, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), siempre que no se supere el límite máximo de 70 días naturales. Los accionistas del Sabadell interesados en la oferta deben presentar una declaración de aceptación y pueden canjear sus acciones en cualquier oficina de BBVA o por los teléfonos que ha dispuesto la entidad, pero también por escrito a la entidad donde tengan despositadas sus acciones.
La oferta la pueden aceptar por la totalidad o por una parte de las acciones de Banco Sabadell de las que son titulares, aunque toda declaración de aceptación debe comprender, al menos, una acción del Sabadell. En el caso de los accionistas que no acepten la oferta, se entederá que la rechazan y mantendrán sus acciones de Banco Sabadell y sólo si aceptan expresamente la oferta, podrán beneficiarse de la misma.
Las declaraciones de aceptación son revocables, es decir que se pueden retirar en cualquier momento antes del último día del plazo de aceptación. En el caso de que al hacer el canje el accionista del Sabadell el número de acciones de BBVA a recibir no sea un número exacto, el sobrante o pico lo recibirán en efectivo.
Los accionistas de Banco Sabadell que acudan con un número de acciones por las que no puedan recibir, al menos, una acción entera de BBVA o tengan derecho a recibir un número entero de acciones de BBVA, pero les sobre un número de acciones de Banco Sabadell insuficiente para recibir una acción adicional de BBVA, recibirán el importe sobrante en dinero.
Sólo se podrá generar un pico por cada uno de los accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta con un número no múltiplo de 55.483 acciones de Banco Sabadell y los que acudan a la oferta con menos de 6 acciones de Banco Sabadell no recibirán ninguna acción de BBVA sino la contraprestación en efectivo y el pico correspondiente, que se calculará sobre la base de cotización de las acciones de BBVA en las últimas 15 sesiones bursátiles.
BBVA asumirá los gastos por el canje de la OPA
Señala que no cobrará comisión por la aceptación de la OPA, pero que cada accionista deberá consultar con su banco o intermediario financiero las tarifas correspondientes.
Además, asumirá los gastos asociados al canje para todos los accionistas que acepten la oferta a través de las oficinas de BBVA o de los teléfonos puestos a disposición por BBVA.
Los accionistas también pueden presentar por escrito su declaración de aceptación a la entidad donde tengan depositadas sus acciones de Banco Sabadell, ya sea de forma presencial, por medios electrónicos o por cualesquiera otros medios admitidos por dichas entidades depositarias.
"Cada entidad tiene sus procedimientos, pero normalmente se realiza a través de un formulario o instrucción específica", agrega BBVA en una guía donde ofrece detalles de la OPA que ha lanzado ya este lunes por Sabadell.
Los destinatarios de la oferta pueden aceptarla por la totalidad o por una parte de las acciones que posean de Sabadell, desde este lunes y hasta que esté abierto el plazo de aceptación, en principio hasta el 7 de octubre, ambos inclusive. No obstante, toda declaración de aceptación deberá comprender, al menos, una acción de Sabadell.
A través de su página web, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recuerda que la decisión de acudir a una OPA es "voluntaria" y que, en algunos casos, el accionista que no haya acudido a la OPA se puede ver obligado a vender sus acciones (venta forzosa o 'squeeze out', o compra forzosa o 'sell out').
Al respecto, BBVA explica que, si un accionista no acepta expresamente la OPA, mantendrá sus acciones de Sabadell, aunque tiene el derecho de realizar la compraventa forzosa si tiene al menos el 90% de las acciones de Sabadell y la oferta hubiera sido aceptada por titulares de acciones representativas de, al menos, el 90% de los derechos de voto de Banco Sabadell.
En ese caso, los accionistas que tuvieran que vender sus acciones recibirían la misma contraprestación de la oferta: una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.
Especifica, no obstante, que las declaraciones de aceptación de la oferta puede ser revocables por parte de los accionistas de Sabadell "en cualquier momento" antes del último día del plazo de aceptación y que "carecerán de validez" si se someten a alguna condición.
PLAZO DE ACEPTACIÓN, PRECIO Y UMBRAL MÍNIMO
El periodo que durará la OPA que se ha lanzado hoy es de 30 días naturales, por lo que el objetivo de BBVA es darla por finalizado el 7 de octubre. Sin embargo, la entidad especifica que puede ampliar el plazo una o más veces, previa comunicación a la CNMV, siempre que no supere el límite máximo de 70 días naturales.
Sobre el precio, el banco ha defendido que se trata de una oferta "muy atractiva" y que no ve motivos para modificarla, pero también señala en su guía que la contraprestación puede ser susceptible de ajuste, en su caso, antes de que se publique el resultado de la OPA, previsto para el 14 de octubre, por reparto de dividendos u otras distribuciones de ambas entidades.
Por último, el umbral mínimo de aceptación de la OPA es de más de la mitad de los derechos de voto de las acciones de Sabadell, excluyendo la autocartera. Si BBVA llega a dicho porcentaje, o lo supera, la OPA se liquidará. En caso de no alcanzarlo, decidirá si la OPA queda sin efecto o si decide renunciar a esa condición y rebajarla al 30%.