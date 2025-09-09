Los accionistas del Sabadell tienen un mes de plazo para decidir si se pasan al BBVA

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los accionistas del Banco Sabadell pueden aceptar la oferta de BBVA por sus títulos, en la opa que el BBVA ha lanzdo por el 100 % de la entidad, desde este lunes y hasta el 7 de octubre incluido, a cambio de una acción de BBVA de nueva emisión y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell.

En principio, el plazo de aceptación de la oferta es de 30 días naturales, aunque BBVA tiene la posibilidad de ampliarlo una o más veces, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), siempre que no se supere el límite máximo de 70 días naturales. Los accionistas del Sabadell interesados en la oferta deben presentar una declaración de aceptación y pueden canjear sus acciones en cualquier oficina de BBVA o por los teléfonos que ha dispuesto la entidad, pero también por escrito a la entidad donde tengan despositadas sus acciones.

La oferta la pueden aceptar por la totalidad o por una parte de las acciones de Banco Sabadell de las que son titulares, aunque toda declaración de aceptación debe comprender, al menos, una acción del Sabadell. En el caso de los accionistas que no acepten la oferta, se entederá que la rechazan y mantendrán sus acciones de Banco Sabadell y sólo si aceptan expresamente la oferta, podrán beneficiarse de la misma.

Las declaraciones de aceptación son revocables, es decir que se pueden retirar en cualquier momento antes del último día del plazo de aceptación. En el caso de que al hacer el canje el accionista del Sabadell el número de acciones de BBVA a recibir no sea un número exacto, el sobrante o pico lo recibirán en efectivo.

Los accionistas de Banco Sabadell que acudan con un número de acciones por las que no puedan recibir, al menos, una acción entera de BBVA o tengan derecho a recibir un número entero de acciones de BBVA, pero les sobre un número de acciones de Banco Sabadell insuficiente para recibir una acción adicional de BBVA, recibirán el importe sobrante en dinero.

Sólo se podrá generar un pico por cada uno de los accionistas de Banco Sabadell que acudan a la oferta con un número no múltiplo de 55.483 acciones de Banco Sabadell y los que acudan a la oferta con menos de 6 acciones de Banco Sabadell no recibirán ninguna acción de BBVA sino la contraprestación en efectivo y el pico correspondiente, que se calculará sobre la base de cotización de las acciones de BBVA en las últimas 15 sesiones bursátiles.