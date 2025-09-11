Trabajo quiere que el registro horario distinga las horas extra

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo ha abierto la consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto para la reforma del registro horario y que busca, entre otros aspectos, que se precise cada tipo de tiempo de trabajo registrado, si son horas efectivas, de disponibilidad o extraordinarias. El texto, que estará abierto a aportaciones hasta el 26 de septiembre, detalla algunos objetivos de esta reforma que el Ministerio quiere aprobar por separado tras el rechazo del Congreso al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral donde se incluía también este tema. Entre los objetivos, expone el documento, se apunta que se debe registrar toda la jornada pero, añade, «cabe prever que se señale si el tiempo de trabajo es efectivo o de disponibilidad, o si las horas son ordinarias o extraordinarias». Esta calificación permitirá identificar más incumplimientos con las consecuencias que legalmente procedan.