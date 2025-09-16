EE UU y China alcanzan un acuerdo sobre TikTok en su reunión en Madrid

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Este lunes los ojos de Donald Trump estaban puestos en Madrid: «La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien», celebró el presidente estadounidense en su red Truth Social después de que los representantes comerciales chinos y americanos reunidos en la capital española lograran desatascar una cuestión que llevaba meses enquistada, el acuerdo sobre la red social TikTok, que seguirá funcionando en Estados Unidos.

Se desconocen por ahora los detalles del acuerdo, pero parece que la cita en Madrid ha servido para destensar la cuerda, con el compromiso incluso de una llamada telefónica para el próximo viernes entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. «¡La relación sigue siendo fuerte!», proclamó en un escueto mensaje en su red social.

El conflicto lleva abierto desde hace años, cuando Joe Biden aprobó una ley que planteaba prohibir la red social china a menos que la matriz Bytedance se desprendiera de sus operaciones en EE UU antes del 19 de enero. Trump había concedido varias prórrogas y finalmente el acuerdo se ha alcanzado a solo unos días de que venciera el plazo. El secretario del Tesoro confirmó que el acuerdo estaba cerrado, por el que se ha acordado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, propiedad de Bytedance. Y aunque se negó a ahondar en los detalles comerciales del acuerdo de venta porque involucra a actores privados, dejó claro que ya está cerrado. Ha sido el tema central de la reunión encabezada en el lado norteamericano por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y por el viceprimer ministro, He Lifeng, por el lado de China. Bessent reveló que las negociaciones con Pekín para un nuevo tratado comercial que redefina las relaciones entre ambas potencias se dejarán para «dentro de un mes, aproximadamente».

Según la delegación estadounidense, también se habría tratado en la cita el asunto del blanqueo de capitales, algo a lo que la delegación china se habría mostrado «muy predispuesta» a abordar, en palabras del secretario norteamericano del Tesoro.