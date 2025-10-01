El consejo de administración del Sabadell vuelve a rechazar la oferta del BBVA

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El consejo de administración del Banco Sabadell ha rechazado este martes la oferta mejorada del BBVA, un 10 % superior a la inicial, aunque con el voto discrepante de uno de sus consejeros, el mexicano David Martínez, que ha comunicado que acudirá a la opa. El consejo recomienda a los accionistas de la entidad que no acudan al canje propuesto por el BBVA, al considerar que el precio ofrecido es «insuficiente» y la remuneración prevista para los accionistas del Sabadell «es claramente superior a la que percibirían aceptando la actual oferta». En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Sabadell ha considerado que la opa tendrá «un muy bajo nivel de aceptación» y, al mismo tiempo, ha elevado la remuneración al accionista prevista para 2025 de 1.300 millones de euros a 1.450 millones. Además, ha incrementado este martes el objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025 desde los actuales 1.300 millones de euros previstos hasta 1.450 millones. El consejo justifica esa mejora por la «positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital de la entidad", según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco ha decidido adelantar el anuncio, que se habría efectuado el 13 de noviembre, cuando está prevista la publicación de los resultados del tercer trimestre, para contribuir a que los accionistas tengan la información «más actualizada posible» a la hora de decidir si aceptan el canje de títulos propuesto por el BBVA. La evolución comercial y financiera de Banco Sabadell avanza, a cierre de agosto de 2025, «en línea con, o mejor, de lo presupuestado para el ejercicio", señala la entidad.