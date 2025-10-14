Fedea plantea reducir en un 40% el gasto en pensiones con otro sistema

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los temas más debatidos de los últimos años y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha hecho una nueva propuesta: transitar «suavemente» del actual sistema de reparto a uno de cuentas nocionales en un plazo de 20 años para dar un giro al desequilibrio que sufre el actual sistema de reparto. Este nuevo sistema reduciría el gasto en pensiones hasta un 40% a largo plazo y aseguraría una mayor proporcionalidad entre las aportaciones y las prestaciones, indica el texto del gabinete de estudios. La propuesta explica que en el sistema de reparto basado en cuentas nocionales —ya aplicado en otros países europeos como Italia, Suecia o Polonia— cada trabajador acumula en una cuenta el valor de sus cotizaciones desde que se da de alta en su primer empleo, y se va revalorizando por variables macroeconómicas. El saldo acumulado en la vida laboral se transforma en una pensión inicial mediante un valor numérico determinado por la edad en el momento de la jubilación. El estudio explica que este sistema introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y económicos, y mejora la equidad entre generaciones y entre los individuos de una misma generación. Simultáneamente mantiene un componente redistributivo separado y transparente a través del sistema no contributivo financiado con impuestos. La propuesta se basa en la «lógica actuarial» de que cada trabajador acumule en una cuenta virtual el valor de sus cotizaciones. Se garantiza una «proporcionalidad estricta» entre cotizaciones y prestaciones, introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y económicos, y mejora la equidad intergeneracional, al tiempo que preserva un componente redistributivo separado y transparente a través del sistema no contributivo financiado con impuestos. En concreto, Fedea propone transitar a este nuevo sistema de cuentas nocionales en un plazo de 20 años. Se aplicaría de cara a la jubilación de los nacidos de 1971 en adelante, pero inicialmente en combinación con el sistema actual, cuyo peso iría descendiendo un 5% cada año. Así, el 5% de la pensión de la cohorte de 1971 se calcularía por el sistema de cuentas nocionales y el 95% aplicando el sistema actual, mientras que para los nacidos en 1990 ya se aplicaría el nuevo sistema al 100%.

