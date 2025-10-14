La Beca Sobresaliente de Caja Rural premia los resultados académicos de estudiantes de Bachillerato

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Caja Rural presentó hoy en León la iniciativa Beca Sobresaliente, que premia los buenos resultados académicos de los estudiantes de Bachillerato con hasta 300 euros por alumno -cien por cada sobresaliente-. Los aspirantes a esta ayuda deben ser titulares de la cuenta Joven In de la entidad antes del 31 de diciembre y menores de 30 años.

El director de Comunicación de la entidad, Narciso Prieto, acompañado de Francisco González, presentó hoy en la capital leonesa los detalles de una convocatoria que llega también a las provincias de Zamora y Valladolid y que supone, dijo, el cumplimiento de un “anhelo”, porque la idea que ahora cuaja se planteó ya hace unos años.

“No es solamente una campaña financiera. Hacía falta el reconocimiento del esfuerzo y el sacrificio. Acompañamos todo tipo de proyectos habitualmente, pero esta vez se trata de una iniciativa propia de la entidad”, remarcó. Además, Caja Rural sorteará seis viajes culturales a Roma (tres entre los mejores expedientes -uno por provincia- y otros tantos entre todos los participantes), que podrán disfrutar con un acompañante.

Las solicitudes para participar en esta campaña podrán formalizarse entre el 30 de junio y el 30 de julio del próximo año, ya que las notas que se premiarán son las del presente curso académico. Las cantidades a entregar serán ingresadas en las cuentas Joven In de los ganadores. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en la página web de Caja Rural.