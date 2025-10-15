Telefónica España e Incibe se alían para fomentar la ciberseguridad entre la ciudadanía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Telefónica España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han firmado un convenio para llevar a cabo actividades conjuntas que refuercen la ciberseguridad en la sociedad española.

Así, Telefónica se convierte en la primera operadora en colaborar con INCIBE, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para impulsar la ciber-resiliencia de la ciudadanía, con especial atención a menores y empresas. Estas acciones de ciberseguridad se pondrán en marcha en los próximos 4 años por todo el territorio y estarán centradas en la divulgación y formación para impulsar un uso seguro del ecosistema digital dentro del marco normativo europeo vigente.

Entre las actividades y servicios que Telefónica e INCIBE pondrán en marcha para incrementar las capacidades de la población española en materia de cultura de ciberseguridad con las que luchar contra los ciberataques y ciberamenazas, destacan:

Creación y ejecución de campañas en formato audiovisual, tanto preventivas como reactivas, para ayudar a los usuarios a proteger sus datos e información en el entorno digital.

Activación de talleres, conferencias o charlas, a fin de incrementar entre distintos colectivos su conocimiento sobre ciberseguridad.

Realización de cursos de formación personalizados para menores de edad y personal de empresas, tras un diagnóstico preliminar de las necesidades de estos según sus conocimientos y habilidades de ciberseguridad.

Desarrollo de otras acciones de concienciación en materia de uso responsable de la tecnología que permitan mejorar la resiliencia frente a los delitos digitales.

Además, y en virtud de este vanguardista convenio, también se fomentará la colaboración conjunta en actividades ya establecidas por la operadora y el organismo público. Por ejemplo, Telefónica España colaborará con INCIBE para difundir sus soportes de atención a la ciudadanía en materia de ciberseguridad, mientras el Instituto de Ciberseguridad de España participará en eventos de capacitación o sectoriales que Telefónica organice con orientación a clientes.

La colaboración entre INCIBE y Telefónica ya se había reflejado anteriormente en el convenio firmado hace más de una década por el que la operadora coopera con la Oficina de Seguridad del Internauta en el Servicio Antibotnet para la limpieza de conexiones IP comprometidas, creando una red más segura y confiable.

Según datos del centro de respuesta a incidentes de seguridad INCIBE-CERT, en el año 2024 gestionaron más de 97.000 incidentes de ciberseguridad (un 16,6% más que el año anterior). De estos, el 67,6% afectaron a la ciudadanía y el 32,4% a las empresas, especialmente a pymes, micropymes y autónomos.