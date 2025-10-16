El Gobierno crea el teléfono 047 para vivienda

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha un nuevo número telefónico gratuito de atención a la ciudadanía sobre asuntos relacionados con la vivienda, el 047 (en alusión al artículo 47 de la Constitución). Durante su comparecencia parlamentaria, ha explicado que este número corto, que espera aprobar en el Consejo de Ministros en las próximas semanas, permitirá ofrecer información veraz sobre la normativa aplicable en cada territorio y sobre los programas de ayudas existentes. A través del mismo, ha insistido, se atenderán las consultas vinculadas con el acceso a la vivienda y se facilitará que los ciudadanos puedan defender mejor sus derechos en materia de vivienda.