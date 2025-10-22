Castilla y León insta al Gobierno a retirar la propuesta de incremento de cotizaciones a los autónomos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León instaron hoy al Gobierno a retirar la propuesta de incremento de cotizaciones sociales de autónomos presentada la semana pasada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, algo que el procurador del Grupo Parlamentario Popular, Emilio José Berzosa, quien presentó la Proposición No de Ley, argumentó en que “es hora de apoyar” al colectivo y “no considerarlo un mero aportador al Estado”.

La medida fue apoyada por Vox, a pesar de que no fueron aceptadas sus enmiendas por el PP, y Por Ávila, pero el resto de la oposición consideró la medida de “oportunista” y acusaron a los ‘populares’ de haberse opuesto a medidas similares en debates anteriores. La votó en contra el PSOE y se abstuvieron Francisco Igea y Pablo Fernández.

Durante su exposición de motivos, Berzosa recordó que la ministra del ramo, Elma Saiz, fijó en su propuesta unas cuantías de incremento en las cotizaciones para las anualidades 2026, 2027 y 2028, de forma que en este último año las subidas que experimentarán los autónomos, con respecto a la situación actual, “oscilarán entre 625 euros anuales adicionales para los tramos más bajos, hasta los casi 7.500 euros más para los tramos más altos, es decir, los autónomos con mayores ingresos”. Y añadió que “desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, entre el 45 y 60 por ciento de la facturación de los autónomos es para cotizaciones e impuestos”. “Un país sin emprendimiento no tiene futuro; y no podemos permitir que se estrangule aún más a los 183.000 autónomos de la Comunidad. Es un castigo a la clase media emprendedora”, dijo.

Igualmente, añadió que las asociaciones de autónomos “ya han advertido que impactará de manera negativa en el medio rural y en pequeños municipios donde el autónomo es esencial para la agricultura y ganadera”. “Los autónomos decimos basta. Rechazamos cualquier sablazo o asfixia que imponga problemas a la clase trabajadora”, manifestó.

Por último, Berzosa señaló que el proyecto de presupuestos de la Junta para 2026 dispone de 30 millones de euros para los autónomos, frente “al afán recaudatorio” del Gobierno central, que “está dejando el país en, más que un erial, en una huerta de Navarra, en la que almorzaban con chistorras en buena compañía”. “Y su reacción no es disculparse con la sociedad, sino subir las cuotas a los autónomas. En España tiene que merecer la pena trabajar y dar esperanza, y ustedes priman a los jetas. Castigan al honrado y aplauden al indecente”, sostuvo.

Con la propuesta, además de pedir la retirada de la propuesta, las Cortes instan a reconsiderar un nuevo esquema de tramos adaptado al contexto actual, “abriendo el diálogo a las organizaciones representantes del sector”; implantar una bonificación total de las cuotas para nuevos autónomos el primer año de actividad; disponer de la bonificación total de las cuotas para aquellos autónomos que emprendan su actividad en municipios de menos de 1.000 habitantes durante sus primeros dos años; y establecer una bonificación total de las cuotas para los que ingresen por debajo del SMI, sin límite temporal mientras se mantengan en esta situación.

También pidió implantar bonificaciones parciales en las cuotas de los autónomos que asuman el traspaso de un negocio por jubilación, en comunidades especialmente envejecidas; aplicar la exención de abono del IVA trimestral, prevista en la Directiva (UE) 2020/285 con carácter general al IVA franquiciado, para los que facturen menos de 85.000 euros al año; y recuperar la cuota reducida para autónomos de Soria, “garantizando su continuidad en el tiempo, de forma que no quede limitada a sólo un ejercicio, extendiéndola a los autónomos en activo de esta provincia en el 20 por ciento que autoriza la Comisión Europea”.

Nuevas bonificaciones

Votaron a favor Por Ávila y Vox. En representación del primero, Pedro Pascual consideró que ser autónomo “no es un número más, sino un emprendedor que dinamiza el mundo local y que ahora sufre una nueva amenaza”. “Parece que el Gobierno ha dado marcha atrás, pero se habla de costes inasumibles que castigan a quiénes más arriesgan y que ya viven momentos complejos”. Por último, argumentó que defiende esta medida del PP porque “también apuesta por nuevas bonificaciones fiscales”, algo lo convertiría en un “sistema más justo y flexible adaptado a la realidad”.

También lo respaldó Vox. La procuradora María Isabel Pérez, sin embargo, acusó al PP de aprobar una “reforma sablazo” a los autónomos en su etapa en el Gobierno central y recordó a los ‘populares’ que votaron en contra de bonificaciones para autónomos con ingresos bajos y un nuevo sistema de tramos de IRPF en el Congreso. “Esto no es defender a los autónomos, sino hacer oposición a su propia gestión, es oportunismo en estado puro”, afeó, para aclarar que el PP “va en la buena línea, llega tarde, pero llega”.

En contra

Por su parte, Javier Campos, del Grupo Socialista, tachó de “delirante” que el PP “sea rehén del burruño que Vox les tiró” y acusó de presentar una PNL “precipitada, oportunista y de intrusión en la política nacional, con la consabida soberbia”. “Tan precipitada ha sido su soberbia que sus antecedentes se han visto superados desde el 16 de octubre, porque el Gobierno realizó una propuesta para la actualización de las cuota de autónomos y una vez generada la controversia, la ministra, en negociación con los afectados, ha procedido a la modificación, sin ningún drama o contrariedad”, resumió.

Al respecto, Campos apuntó que es “obvio que la actualidad ha dejado desfasada su PNL”, porque el nuevo marco “habla de congelación para 1,4 millones de autónomos, en los primeros tres tramos”; y para el resto la subida “es poco más que simbólica”. “Su oportunismo ha llegado hasta aquí, y deberían centrarse en la Comunidad, evitando el ridículo propio con la presentación de los presupuestos, y el ajeno, porque esta propuesta saldrá adelante en Congreso”, vaticinó.

Por último, pidió la retirada de la PNL, algo que se negó a hacer el PP, y “dedíquense a sus competencias, proponiendo medidas y dinerito a los autónomos”, porque los castellanos y leoneses “siguen sin saber porque es la Comunidad que más autónomos destruye todos los años, a pesar de que todos juegan con las mismas reglas”.

Mientras, el procurador Francisco Igea ironizó con la “enternecedora” propuesta del PP por los autónomos, ya que la Comunidad es la que “más autónomos pierde”. Y aprovechó para preguntar al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, si traerá Ley de Acompañamiento de los presupuestos, donde “puede profundizar en medidas fiscales”. “No desaprovechen esta oportunidad que la Mesa de las Cortes y la letrada les han vuelto a dar y traigan los deberes con la ley de Acompañamiento. Y si no, dejen de hacer el ridículo”, se despachó.

También, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, recordó que su formación rechaza la medida presentada la semana pasada por la ministra contra el colectivo “más maltratado en este país y la Comunidad, un pilar fundamental para la economía”, y pidió “progresividad, la que consagra la Constitución Española, porque no puede ser cargar siempre con impuestos y cargas fiscales a quienes menos tienen y se matan a trabajar”. También rechazó la congelación y demandó “una bajada”.

Sin embargo, acusó al PP de “tener el rostro de titanio para querer erigirse en los adalides de los autónomos, cuando año tras año Castilla y León es la Comunidad que más autónomos destruye”. “Son la termomix de los autónomos. No han hecho nada por apoyarlo”, comentó, para reivindicar una ley de segunda oportunidad.

Para concluir, el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, comenzó su intervención con un “¡Manda huevos!”, parafraseando a Federico Trillo y “que se puede aplicar hoy”, dado que, recordó, en el último pleno, hace dos semanas, su formación “trajo una PNL para defender a los autónomos de Soria, que votó en contra el PP”. “Ahora traen esto, que copia en tres puntos una PNL de Soria Ya en junio de 2024, y entonces PP y Vox votaron en contra. Ustedes que maltratan a los autónomos, por razones que se deciden en no sé qué laboratorio de Madrid, traen esta propuesta”, afeó Ceña.

También criticó el “paseo” que se dieron el sábado por Soria el presidente del PP, Alberto Núñez, y el de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “para defender a los autónomos, “después de haber votado en contra de los autónomos de Soria diez días antes”. “Hicieron unas cuantas propuestas, pero en Soria ya tenemos el culo pelado”, comentó, para mencionar algunos de los compromisos “no cumplidos” por PP y PSOE en estos años.

Por último, sobre la exención del IVA de autónomos que el PP lleva en su propuesta, Ceña señaló que la UE “lo permite a quienes no superen los 85.000 euros”, algo que “no es nuevo”, pues ya está aplicado en Canarias, con hasta 30.000 euros.