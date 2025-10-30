Un prefijo tendrá que señalizar las llamadas spam

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La comisión de Consumo del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a una iniciativa para frenar las llamadas spam desde los teléfonos fijos, una propuesta planteada por Sumar, que ha tenido el respaldo del PP, Junts y ERC, pero no del PSOE. La enmienda aprobada establece la obligación de las grandes empresas a usar un código numérico específico (prefijo) para sus llamadas comerciales, que será distinto al que también tendrán que utilizar para atender a sus clientes. Las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas «de números de tarifas especiales o inteligentes» que no utilicen estos códigos o de las que pudiera haber indicios de que no cumplen con la norma. Y para ello las tendrán que identificar con unos procedimientos técnicos que deberán elaborar y comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales en un mes, desde la entrada en vigor de la ley. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha defendido el contenido de estas enmiendas desde el pasado mes de mayo ha mostrado su satisfacción en las redes sociales porque se ha dado «jun paso devisivo» para acabar con las llamadas spam.