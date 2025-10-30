Economía y Hacienda aprueba 203.500 euros para 37 autónomos y pymes de Ávila, León, Palencia y Zamora afectados por los incendios forestales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de Economía y Hacienda informó favorablemente a la solicitud de 37 nuevas ayudas (diez en Ávila, 20 en León, una en Palencia y seis en la provincia de Zamora) por valor de 203.500 euros a la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas y evacuadas por los incendios forestales en el verano de 2025.

Con la aprobación de este décimo bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 443 solicitudes, de autónomos y pymes por valor de 2.436.500 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las nueve semanas precedentes de 406 ayudas de 5.500 euros por beneficiario por un total de 2.233.000 euros, como recoge Ical.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.